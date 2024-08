GKS Tychy wraca na zwycięską ścieżkę. Budnicki zapewnił trzy punkty

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Budnicki

GKS Tychy pokonuje Pogoń Siedlce

W środowy wieczór doszło do dwóch spotkań w ramach 6. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. W jednym z nich Pogoń Siedlce przed własną publicznością mierzyła się z GKS-em Tychy. Gospodarze przystępowali do tej rywalizacji po serii trzech porażek z rzędu. Ekipa Dariusza Banasika natomiast zremisowała ostatnie dwa mecze. Zatem środowy mecz był na przełamanie zarówno dla jednych jak i drugich.

Rywalizacja w Siedlcach mogła rozpocząć się wyśmienicie dla gości. W 10. minucie spotkania arbiter podyktował rzut karny dla GKS-u Tychy. Do futbolówki podszedł Bartosz Śpiączka, ale doświadczony napastnik nie zdołał wpakować futbolówki do bramki. Szczęście drużyny Dariusza Banasika nastąpiło jednak w 27. minucie. Wówczas tyszanie wyszli na prowadzenie za sprawą Jakuba Budnickiego. W pierwszej odsłonie nie padło więcej trafień, przez co w lepszych humorach na przerwę schodzili goście.

Druga odsłona rywalizacji byłą niezwykle wyrównana. Pogoń Siedlce częściej operowała przy piłce, ale to GKS Tychy tworzył więcej okazji bramkowych. Finalnie w drugiej połowie obu drużynom brakowało w kluczowych momentach dokładności, przez co nie obejrzeliśmy goli. Mecz zatem zakończył się skromnym zwycięstwem gości, a bohaterem został Jakub Budnicki, autor jedynego trafienia.

GKS Tychy w kolejnym ligowym meczu zmierzy się przed własną publicznością z Termaliką Nieciecza. Pogoń Siedlce natomiast zagra ze Stalą Stalowa Wola.

Pogoń Siedlce – GKS Tychy 0:1

Budnicki (27′)

