W jednym z meczów tej kolejki Fortuny 1 Ligi zawodnicy Odry Opole przegrali z graczami ŁKS-u Łódź 1:2. Tym samym podopieczni Kazimierza Moskala zanotowali czwartą kolejną wiktorię.

Gracze gości wyszli na prowadzenie w 14. minucie. Wynik spotkania otworzył Kamil Dankowski

Do wyrównania doprowadził Mateusz Marzec

Decydujące trafienie dla łodzian zanotował zaś wprowadzony po przerwie Stipe Jurić

Trzy gole na stadionie w Opolu

Mecz Odra – ŁKS zapowiadał się naprawdę nieźle. Gospodarze walczą o utrzymanie, ale ostatnio przełamali się i chcieli pójść za ciosem. Z kolei łodzianie rywalizują o bezpośredni awans, dlatego zależało im na zainkasowaniu kolejnego kompletu oczek.

Gracze Moskala błyskawicznie wyszli na prowadzenie. W 14. minucie łodzianie mieli rzut rożny. Pirulo prostym podbiciem zagrał futbolówkę do Dankowskiego, ten od razu zdecydował się na uderzenie i zdołał pokonać Artura Halucha.

Sprytne rozegranie rzutu rożnego, strzał z pierwszej piłki i gol! ⚽ #ODRŁKS pic.twitter.com/HjHaA1gTdR — Polsat Sport (@polsatsport) November 5, 2022

Kilka minut po zmianie stron mogło być już 2:0 dla przyjezdnych. Do asysty gola chciał dołożyć Pirulo. Tym razem lepszy okazał się Haluch i zawodnicy ŁKS-u mieli po tej akcji jedynie rzut rożny.

Ekipa z Opola mogła skutecznie odpowiedzieć po godzinie gry. Piłka była adresowana do Dawida Czaplińskiego, który jednak się z nią minął. Za nim był dobrze ustawiony Marzec, któremu finalnie zabrakło nieco precyzji.

Kibice gospodarzy musieli czekać na trafienie wyrównujące aż do 73. minuty. Wówczas Tomas Mikinić sprytnie zgrał do Marca. Zawodnik Odry Opole uderzył lewą nogą, piłka odbiła się jeszcze od Oskara Koprowskiego i wpadła do bramki rywali.

Ostatnie słowo należało jednak do gości. ŁKS wygrał 2:1 dzięki dośrodkowaniu Dankowskiego i trafieniu Juricia.

W tym momencie gospodarze są na 15. miejscu (15 punktów). Z kolei goście zajmują pierwszą lokatę (34 oczka).

W następnej kolejce opolanie zagrają na swoim terenie z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Tymczasem piłkarze Moskala zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice.

