Fortuna 1 Liga. Arka Gdynia pokonuje Motor Lublin

W piątkowy wieczór zespół Arki Gdynia w ramach 10. kolejki mierzył się z Motorem Lublin. Spotkanie było niezwykle ważne dla obu ekip, bowiem gospodarzom potrzebne są punkty, aby gonić czołówkę, natomiast podopieczni Goncalo Feio w ostatnim meczu wysoko przegrali z Wisłą Kraków i chcieliby zamazać tę plamę.

Pierwsza połowa rywalizacji Arki z Motorem toczyła się bez fajerwerków. Obie drużyny nie chciały zaryzykować, przez co na boisku niespecjalnie wiele się działo. Przewaga była po stronie gospodarzy, bowiem to oni częściej uderzali na bramkę Łukasza Budziłka. Kiedy wydawało się, że zespoły zejdą do szatni z bezbramkowym remisem, niespodziewanie ekipa z Gdyni wyszła na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Karol Czubak.

Do przerwy na prowadzeniu @ArkaGdyniaSA po golu Karola Czubaka! ⚽️ #ARKMOT 1:0



— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) September 29, 2023

W drugiej połowie goście z Lublina się przebudzili. Jednak to dalej gra toczyła się pod dyktando piłkarzy Wojciecha Łobodzińskiego. W 69. minucie został podyktowany rzut karny dla gospodarzy, a do piłki podszedł Michał Marcjanik. Defensor, który zaliczył przygodę w Empoli, precyzyjnym strzałem pokonał golkipera Motoru.

Nawet przy dwubramkowym prowadzeniu zawodnicy gospodarzy dyktowali warunki i to oni w 100% zasłużyli tego dnia na trzy punkty. Dla beniaminka województwa lubelskiego jest to druga z rzędu porażka.

Arka Gdynia w kolejnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock. Natomiast Motor Lublin stawi czoła Miedzi Legnica.