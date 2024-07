Moskal podkreśla różnice w formie fizycznej nowych piłkarzy

Kazimierz Moskal na konferencji prasowej skomentował postępy nowych zawodników w zespole. Według trenera, Tamas Kiss wyróżnia się lepszą formą fizyczną w porównaniu do Frederico Duarte.

PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Duarte potrzebuje więcej czasu

Wisła Kraków rozpoczyna zmagania w Betclic 1. Lidze później niż reszta zespołów. W niedzielę podejmie Polonię Warszawa w 2. kolejce. Kazimierz Moskal komentując nadchodzący mecz, podkreślił, że przeciwnik, podobnie jak jego zespół, jest w fazie budowy i dlatego można się spodziewać wszystkiego.

Czarne Koszule w zeszłym tygodniu ponieśli porażkę ze Zniczem Pruszków (0:1). – Nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków, bo z tego, co pamiętam z tamtego sezonu, to u siebie początek też mieli bardzo kiepski, przegrywali mecze na własnym boisku, a potrafili wygrać chyba w Katowicach mecz, jeżeli się nie mylę, więc to jest trudny przeciwnik – stwierdził szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

Dodatkowo zwrócił uwagę na trudne mecze Wisły z Polonią, które były zacięte i rozstrzygały się w końcówkach. Przy Reymonta pojawiła się dwójka nowych zawodników – Tamas Kiss oraz Frederico Duarte. Moskal poruszył formę fizyczną obu tych graczy.

– Kiss lepiej wygląda pod względem fizycznym niż Duarte. Myślę, że Duarte potrzebuje trochę więcej czasu i oni w ten sposób są przygotowywani. Rozgrzewkę mają wspólnie z zespołem, później jeszcze jakieś tam ewentualnie ćwiczenia, gdzie możemy ich wkomponować, to są, a poza tym pracują indywidualnie z trenerem przygotowania motorycznego – wyjaśnił. Początek niedzielnej rywalizacji Wisły z Polonią o godzinie 14:30.