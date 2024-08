Miedź Legnica potwierdziła właśnie kolejny letni transfer. Do klubu z Betclic 1. ligi dołączył Amar Drina, 22-letni stoper z Bośni i Hercegowiny.

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Miedź potwierdza kolejne wzmocnienie

Miedź Legnica dość przeciętnie rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. podopieczni trenera Ireneusza Mamrota jak do tej pory radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Po trzech kolejkach bowiem mają cztery punkty, raz wygrali i raz zanotowali remis. W ostatniej kolejce jednak okazali się gorsi od Stali Rzeszów, z którą na wyjeździe przegrali 0:1.

Niemniej legniczanie w tym sezonie mają spore aspiracje w kwestii walki o awans i to być może nawet nie przez baraże, a w bezpośredni sposób. Wskazywałby na to m.in. mocne ruchy transferowe, jakich tego lata dokonał klub. Do zespołu dołączył chociażby Bartosz Bida. Juliusz Letniowski oraz Jacek Podgórski. Teraz z kolei ogłoszono pozyskanie ciekawego obrońcy.

Amar Drina został właśnie przedstawiony jako nowy gracz Miedzi Legnica. Jest to 22-letni środkowy obrońca rodem Bośni i Hercegowiny, który w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju rozegrał ponad 30 spotkań. Dotychczas związany był z ekipą FK Zeljeznicar Sarajewo, gdzie wystąpił w 52 spotkaniach najwyższej klasy rozgrywkowej swojego kraju. Z zespołem z zaplecza Ekstraklasy związał się 3-letnią umową.

