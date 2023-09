Kolejny klub nie wpuści kibiców Wisły Kraków. Duży problem Białej Gwiazdy

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Kibice Wisły Kraków nie zostaną wpuszczeni na kolejny stadion

Wyjazdowy mecz z Motorem Lublin rozegrany zostanie bez sympatyków gości

To kolejny klub, który nie zgadza się na przyjazd kibiców Białej Gwiazdy

Wisła znów bez kibiców

Kibice Wisły Kraków zaliczyli w tym sezonie tylko jeden mecz wyjazdowy. Miało to miejsce przeciwko Polonii w Warszawie. Później doszło do dramatycznych wydarzenia z udziałem fanatyków Białej Gwiazdy, w wyniku którego jeden z uczestników stracił życie. Choć wciąż nie została potwierdzona przyczyna zgonu, polskie kluby sprzeciwiły się Wiśle i konsekwentnie odmawiają wizyty ich grupy kibicowskiej na meczach wyjazdowych. Stało się tak już w Tychach oraz Legnicy. Teraz podobne działania podjęły władze Motoru Lublin.

❗️ Motor Lublin podjął decyzję o nieudostępnieniu sektora przeznaczonego dla kibiców Wisły Kraków na mecz 9. kolejki @_1liga_. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) September 15, 2023

Pojawił się również oficjalny komunikat klubu, który wyjaśnił, że odmowa udostępnienia sektora gościom wynika z ich zachowania, jakie miało miejsce w sezonie 2022/2023.

“Na podstawie historii spotkań oraz naruszenia porządku i zasad bezpieczeństwa podczas meczu Motor Lublin – Wisła Kraków w ramach rozgrywek Fortuna Pucharu Polski 2022/2023, który miał miejsce 9 listopada 2022 r., gdzie nastąpiły uszkodzenia murawy Areny Lublin poprzez wrzucenie dużej ilości odpalonych rac w obręb pola karnego przez kibiców Wisły Kraków, zachodzą uzasadnione przesłanki wskazujące na możliwość zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników lub przebiegu zaplanowanego meczu.“

“Biorąc również pod uwagę zdarzenia, które miały miejsce podczas spotkania Motor Lublin – Górnik Łęczna, kiedy to kibice Górnika odpalili race, stroboskopy oraz świece dymne, a na końcu podpalili maskujące kombinezony na swoim sektorze, czego skutkiem było nałożenie na spółkę Motor Lublin S.A. kary pieniężnej w wysokości 15 tysięcy złotych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Klub musi zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji w sprawie obecności kibiców gości na meczach rozgrywanych na Arenie Lublin, kiedy ma uzasadnione podejrzenia co do ich niewłaściwego zachowania.“

“Dlatego też, w oparciu o analizę powyższych przypadków, rygor podwyższonego ryzyka, a także możliwe konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań kibiców przyjezdnych, które mogą skutkować nawet okresowym zamknięciem trybun całego stadion, Klub podjął decyzję o nieudostępnianiu sektora przeznaczonego dla kibiców TS Wisły Kraków na meczu Motor Lublin – Wisła Kraków w dniu 23 września 2023 r. w ramach 9. kolejki Fortuna 1. Ligi” – czytamy w oficjalnym komunikacie.