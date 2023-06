Wisła Kraków przegrała we wtorkowym spotkaniu półfinałowym baraży o Ekstraklasę z Puszczą Niepołomice (1:4). Tym samym 13-krotny mistrz Polski plany związane z powrotem do Ekstraklasy będzie musiał odłożyć na kolejną kampanię. Rywalizację podsumował kapitan ekipy z Reymonta.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Igor Łasicki

Wisła Kraków rozczarowała w starciu z Puszczą Niepołomice

W rozmowie z Polsatem Sport opinią na temat potyczki z żubrami podzielił się Igor Łasicki

Kapitan krakowskiej ekipy nie przebierał w słowach

Igor Łasicki po spotkaniu z Puszczą Niepołomice

Wisła Kraków nie ukrywała swoich ambitnych planów związanych z wywalczeniem promocji do Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice kolejny raz udowodniła jednak, że ma patent na ekipę Radosława Sobolewskiego. Kilka słów po meczu wyraził kapitan wiślaków.

– Nie wiem, co powiedzieć. Jest ciężko. Dalismy du** za przeproszeniem i tyle – nie przebierał w słowach Igor Łasicki przed kamerą Polsat Polsat.

– Nie graliśmy swojej piłki. To boli najbardziej, bo mieliśmy za sobą dobrą rundę i cała wykonana robota poszła na marne. Trudno będzie dojśc do siebie po tym, co się wydarzyło. Nie zakładaliśmy dzisiaj porażki – dodał zawodnik Białej Gwiazdy.

W nowej kampanii krakowski zespół będzie kolejny raz musiał rywalizować na zapleczu Ekstraklasy. Sezon zacznie się 22-23 lipca.

Czytaj więcej: Wisła upokorzona przy Reymonta, Puszcza w finale baraży o Ekstraklasę [WIDEO]