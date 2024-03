fot. Imago / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Arkadiusz Jędrych

GKS Katowice może w rundzie wiosennej liczyć na skuteczność Arkadiusza Jędrycha

Kapitan GieKSy w sobotnim starciu przeciwko Zniczowi Pruszków strzelił ósmego gola w sezonie

31-latek zdobywał bramkę w każdym z sześciu ostatnich występów ligowych

Arkadiusz Jędrych z ośmioma golami w Fortuna 1 Lidze

GKS Katowice zaczął sobotnie granie na zapleczu PKO Ekstraklasy meczem ze Zniczem Pruszków. Dla ekipy Rafała Góraka było to pierwsze spotkanie po imprezie z okazji 60. urodzin klubu. Katowiczanie przystępowali do potyczki w roli faworyta, chcąc włączyć się do gry o miejsce w TOP 6 tabeli Fortuna 1 Ligi. Znicz Pruszków miał natomiast zamiar odskoczyć od strefy spadkowej.

W pierwszej odsłonie GieKSa wypracowała sobie dwubramkową zaliczkę. Wynik spotkania otworzył Aleksandr Komor w 27. minucie, wykorzystując dośrodkowanie od Mateusza Marca. Tymczasem trafienie na 2:0 padło po celnym strzale głową Arkadiusza Jędrycha.

Defensor katowickiej ekipy może pochwalić się niezwykłym wyczynem. Wszak zdobył bramkę w szóstym kolejnym meczu na zapleczu PKO Ekstraklasy z rzędu. Aktualnie Jędrych ma na swoim koncie osiem trafień. Jedno trafienie więcej ma Sebastian Bergier, który w sobotnim starciu zdobył bramkę na 3:0 dla Trójkolorowych.

Ciekawostką jest natomiast to, że 31-latek zdobył bramkę przeciwko ekipie, której jest wychowankiem. Jędrych bronił barw Znicza w latach 2009-2016. Aktualna umowa piłkarza z GieKSą obowiązuje natomiast do końca czerwca 2025 roku.