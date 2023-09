Jak poinformował Radosław Sobolewski, David Junca będzie pauzował przez trzy ligowe spotkania. Jest to pokłosie czerwonej kartki, którą Hiszpan obejrzał w meczu z Motorem Lublin (4:1). Jak podkreśla trener Wisły Kraków, to bardzo złe wieści dla drużyny.

PressFocus Na zdjęciu: David Junca

David Junca obejrzał w końcówce meczu Motoru Lublin z Wisłą Kraków (1:4) czerwoną kartkę

Hiszpan będzie pauzował przez trzy spotkania

29-latek wróci do gry w Fortuna 1 Lidze dopiero w końcówce października

Junca zawieszony na trzy mecze

Wyjazdowe spotkanie Wisły Kraków z Motorem Lublin zakończyło się wysokim triumfem gości (4:1). Radosław Sobolewski nie mógł jednak w pełni cieszyć się z tego sukcesu, bo w samej końcówce czerwoną kartkę obejrzał David Junca.

Na konferencji prasowej przed pucharowym starciem z Lechią Gdańsk, nowe informacje w sprawie hiszpańskiego obrońcy przekazał trener Sobolewski.

– David Junca został ukarany trzema meczami zawieszenia za czerwoną kartkę, ale w lidze. W Pucharze Polski może grać. Cieszy mnie to, że może zagrać w czwartek, ale ogromnie martwi, że wypadnie nam na długi czas. Z przerwą na kadrę to będzie miesiąc. To dla nas jest zła wiadomość – wyznał szkoleniowiec.

29-latka zabraknie w ligowych meczach z Wisłą Płock, Zniczem Pruszków i Resovią. Wróci do gry dopiero na wyjazdowe spotkanie z Podbeskidziem, zaplanowane na 28 października.

