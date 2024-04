Ireneusz Mamrot został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Miedzi Legnica. 53-letni trener z pierwszoligowcem związał się kontraktem obowiązującym do końca sezonu 2024/2025.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Oficjalnie: Miedź Legnica zatrudniła Ireneusza Mamrota

Miedź Legnica po czterech meczach z rzędu bez zwycięstwa postanowiła rozstać się z Radosławem Bellą. Pierwszoligowy klub błyskawicznie zatrudnił nowego szkoleniowca – kontrakt z Miedzianką podpisał bardzo dobrze znany w środowisku Ireneusz Mamrot.

Umowa 53-letniego trenera będzie obowiązywała do końca sezonu 2024/2025 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Miedź Legnica w tym momencie zajmuje 10. miejsce w tabeli i traci 5 punktów do miejsca gwarantującego udział w barażach o awans do elity.

Ireneusz Mamrot to były opiekun Górnika Łęczna, Jagiellonii Białystok, ŁKS-u Łódź, Arki Gdynia oraz Chrobrego Głogów. Radosław Bella prowadził Miedzankę od lipca 2023 roku i drużyna pod jego wodzą zdobywała średnio 1,37 pkt na spotkanie.