Miedź Legnica zarzuciła sieć na napastnika ze Skandynawii

Sipa US / Alamy / PressFocus Na zdjęciu: Gustav Engvall i Ireneusz Mamrot

Gustav Engvall trafi zimą do Miedzi Legnica

Miedź Legnica nie ustaje w walce o powrót do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Ireneusza Mamrota zajmują trzecie miejsce w Betclic 1. Lidze, mając w swoim dorobku 38 punktów. Władze pierwszoligowego klubu chcą wzmocnić skład podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego, by zwiększyć szanse na awans.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Jak poinformował Kamil Warzocha, na liście życzeń legniczan znalazł się Gustav Engvall, który od prawie dwóch lat reprezentuje barwy IFK Varnamo, a wcześniej występował w belgijskim KV Mechelen. Napastnik może pochwalić się solidną skutecznością w rodzimej lidze, choć w mijającym roku jego forma nieco spadła. W 2023 roku Engvall zanotował 11 trafień i cztery asysty. W mijającym roku strzelił już trzy gole i zaliczył trzy asysty w 29 spotkaniach, co pokazuje regres.

Doniesienia o zainteresowaniu Engvallem potwierdza również szwedzki portal fotbolldirekt.se. Napastnik ma podpisać kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku z możliwością przedłużenia o dwanaście miesięcy. Warto przypomnieć, że Szwed miał w swojej karierze epizod w angielskiej Championship, kiedy to trafił do Bristol City za kwotę 1,6 mln euro. Jego przygoda na tym poziomie rozgrywkowym była jednak krótka, ponieważ wystąpił zaledwie w czterech meczach. 28-latek jest związany z obecnym klubem do końca grudnia 2025 roku.