Trzecia porażka Polonii, Górnik Łęczna liderem Betclic 1. Ligi

Sobotnie zmagania 4. kolejki Betclic 1. Ligi rozpoczęły się od meczu Górnika Łęczna z Polonią Warszawa. Przed spotkaniem Duma Lubelszczyzny była niepokonana w nowych rozgrywkach. W pierwszej serii gier ograła Stal Stalowa Wola. Potem okazała się lepsza od Stali Rzeszów. Dopiero ŁKS-owi Łódź udało się urwać punkty drużynie Pavola Stano, gdy padł remis (1:1).

Polonia Warszawa w poprzednich kolejkach ani razu nie strzeliła gola. Podopieczni Rafała Smalca zainkasowali raptem jeden punkt po tym, jak bezbramkowo zremisowali z Wisłą Kraków. Drużyna, która przeżywa trudny okres w lidze, chciała dziś poprawić swoją sytuację w tabeli.

Do przerwy to gospodarze objęli prowadzenie. Akcję wykończył Przemysław Banaszak po asyście Kamila Orlika. W 55. minucie wynik podwyższył Damian Warchoł, który tym samym został liderem klasyfikacji strzelców z czterema trafieniami. Dziesięć minut później Banaszak potwierdził swoją wysoką formę i ponownie znalazł drogę do siatki stołecznej drużyny. Czarne Koszula było to stać na honorową bramkę w doliczonym czasie gry. Na listę strzelców wpisał się Bartłomiej Poczobut.

Górnik Łęczna została nowym liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 10 punktów. Natomiast Polonia spadła na przedostatnie miejsce i za tydzień podejmie Miedź Legnica przy Konwiktorskiej. Tymczasem łęcznianie w przyszłą niedzielę spotkają się ze Zniczem Pruszków.

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa 3:1 (1:0)

1:0 Przemysław Banaszak 15′

2:0 Damian Warchoł 55′

3:0 Przemysław Banaszak 65′

3:1 Bartłomiej Poczobut 90+2