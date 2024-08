Runjaić poprowadzi gwiazdę. Co za transfer Udinese!

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Udinese - Avellino

Udinese sięga po byłą gwiazdę. Runjaić poprowadzi byłego piłkarza Barcelony i Arsenalu

Chociaż Kosta Runjaić to fachowiec wysokiej klasy, raczej nikt nie spodziewał się, że po odejściu z Legii trafi prosto do Serie A. 53-letni trener został zatrudniony w klubie, który w poprzednim sezonie uplasował się na 15. miejscu w ligowej stawce. Nowym miejscem pracy niemieckiego szkoleniowca stało się Udinese.

Runjaić zadebiutował już w oficjalnym meczu za sterami ekipy Zebrette. Udinese w pierwszej rundzie Pucharu Włoch rozbiło Avellino 4:0, a gole strzelali Brenner, Florian Thauvin, Lorenzo Lucca i Keinan Davis. W tym spotkaniu swoje premierowe minuty na Stadio Friuli zebrał Jesper Kalstrom, sprowadzony w tym okienku z Lecha Poznań.

Szwed to oczywiście niejedyne wzmocnienie klubu z Udine. Friuliani oficjalnie potwierdzili pozyskanie wielkiej gwiazdy. Ich szeregi zasilił Alexis Sanchez. Dla reprezentanta Chile to powrót do Udinese, w którego barwach rozegrał 112 spotkań, zdobył 21 bramek i zanotował 20 asyst. W lipcu 2011 roku napastnik za 25 milionów euro odszedł do Barcelony.

Alexis Sanchez dołączył do Udinese jako wolny zawodnik. Z nowym-starym klubem 35-letni zawodnik podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku.