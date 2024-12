PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

Passa remisów przełamana przez GKS Tychy

Z całą pewnością nie tak GKS Tychy wyobrażał sobie swój udział w rozgrywkach Betclic 1. Ligi w sezonie 2024/2025. Po zajęciu 9. miejsca w poprzedniej kampanii Trójkolorowi liczyli na walkę przynajmniej o baraże o awans do Ekstraklasy. Rzeczywistość brutalnie ich zweryfikowała i muszą oglądać się za siebie przed widmem spadku o ligę niżej. Przede wszystkim patrząc na wyniki GKS-u, w oczy rzuca się nierówna forma. Regularne serie meczów bez zwycięstwa wpłynęły na pozycję drużyny w tabeli. Światełkiem w tunel z pewnością może być ostatni triumf z Miedzią Legnica (3:1). To zwycięstwo przełamało passę czterech remisów z rzędu w wykonaniu podopiecznych Artura Skowronka.

Kotwica z pierwszą wygraną od września

Beniaminek 1. Ligi, czyli Kotwica Kołobrzeg za cel na sezon 2024/2025 z pewnością wzięła sobie utrzymanie w lidze. Przeskok z trzeciego poziomu rozgrywkowego na drugi ewidentnie dał się im we znaki. Jak dotąd odnieśli tylko cztery zwycięstwa, co przełożyło się na 14. miejsce w tabeli. Do momentu wygranej z Wisłą Płock (2:0) w ostatniej kolejce “Kotwa” nie była w stanie odnieść zwycięstwa w żadnym z ośmiu ostatnich spotkań. Komplet punktów z Nafciarzami był dla nich jak butla z tlenem, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni raz z trzech punktów mogli cieszyć się we wrześniu, wygrywając w Pucharze Polski z ŁKS-em II Łódź (2:3).

Mecze drużyny GKS Tychy Miedź Legnica 1 GKS Tychy 3 Górnik Łęczna 2 GKS Tychy 2 GKS Tychy 1 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 0 GKS Tychy 0 GKS Tychy 1 Znicz Pruszków 1 Mecze drużyny Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 2 Wisła Płock 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Odra Opole 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Puszcza Niepołomice 1

Zakończyć rok zwycięstwem i zapomnieć o przeszłości

Sobotnia rywalizacja GKS Tychy – Kotwica Kołobrzeg będzie ich ostatnim meczem w 2024 roku. Obie drużyny po wygranej w poprzedniej kolejce mają nadzieje na kontynuowanie dobrych wyników i zakończenie obecnego roku kalendarzowego z przytupem. Kolejne zwycięstwo może dodać im wiatru w żagle na resztę sezonu. Dodatkowo przedłużenie serii zwycięstw pozwoli zapomnieć o słabych wynikach z przeszłości.

GKS Tychy – Kotwica Kołobrzeg: przewidywane składy

GKS: Łubik – Budnicki, Tecław, Dijaković – Błachewicz, Bieroński, Ertlhaler, Keiblinger – Rumin, Śpiączka, Kubik

Kotwica: Kozioł – Kosakiewicz, Witasik, Wełna, Kostevych – Ramos, Bykowski – Cywiński, Oliveira, Rajsel – Azankpo

GKS Tychy faworytem meczu z Kotwicą

Zarówno GKS Tychy, jak i Kotwica Kołobrzeg w przeszłości mieli ogromne problemy ze zdobyciem kompletu punktów. Natomiast mimo to gospodarze najbliższego spotkania ratowali swój dorobek punktowy remisami. Z tego względu ich ostatnie wyniki nie wyglądają tak źle, jak u rywali. Dostrzegli to również bukmacherzy, którzy przewidują, że większe szanse na wygraną mają Tyszanie. Biorąc pod uwagę różnicę w kursach, ewentualne zwycięstwo zespołu z Kołobrzegu będzie sporym zaskoczeniem.

Wynik Operator Kurs DRUŻYNA 1 1.51 Remis 4.20 DRUŻYNA 2 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2024 14:25 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo GKS Tychy P R R R R W ? 58.5 % Remis 24 % Kotwica Kołobrzeg P P P P P W ? 17.5 %

Rywalizacja na Stadionie Miejskim w Tychach pomiędzy GKS-em a Kotwicą odbędzie się w sobotę (7 grudnia) o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto starcie można śledzić na żywo dzięki Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić na nie dowolną ilość środków, a także postawić pierwszy dowolny kupon.