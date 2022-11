fot PressFocus Na zdjęciu: Stanislav Varga

Sandecja Nowy Sącz nie dała żadnych szans w pierwszym meczu 17. kolejki Fortuna 1 Ligi zawodnikom Zagłębia Sosnowiec. Sączersi rozbili ekipę Artura Skowronka w deszowych Niepołomicach (4:1).

Sandecja Nowy Sącz wygrała drugie spotkanie w tej kampanii

Sączersi mają na swoim koncie 13 oczek

Szóstą porażke w sezonie zaliczyło Zagłębie Sosnowiec

Sandecja wygrzebuje się ze strefy spadkowej

Zagłębie Sosnowiec przystępowało do starcia z czerwoną latarnią rozgrywek w roli faworyta. Ekipa Artura Skowronka miała jednocześnie nadzieje na powrót na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez wygranej. Sandecja Nowy Sącz chciała się natomiast zrehabilitować za porażkę z Podbeskidziem Bielsko-Białą (0:2).

W pierwszej części gry byliśmy świadkami starcia, w którym optyczną przewagę mieli goście. Następstwem tego był gol Marka Fabry’ego, który wpisał się na listę strzelców w końcowych fragmentach pierwszej połowy. Słowak wykorzystał dośrodkowanie z boku boiska i z mniej więcej sześciu metrów skierował piłkę do siatki.

Odpowiedź Sączersów była błyskawiczna. W doliczonym czasie trafienie na 1:1 zanotował Jakub Wróbel, który pewnym uderzeniem zmusił do kapitulacji Michała Gliwę. Do przerwy, mimo że to Zagłębie mogło pochwalić się lepszymi statystykami, to jednak gospodarze mogli być bardziej zadowoleni. Chociaż był remis.

Po ponad godzinie rywalizacji padł kolejny gol na obiekcie w Niepołomicach, gdzie swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa Sandecja. Bramkę na 2:1 dla teamu Stanislava Vargi strzelił Jakub Iskra. 20-latek wykorzystał podanie od Łukasza Kosakiewicza i ekipa z Nowego Sącza było blisko drugiego zwycięstwa w sezonie.

W ostatnich fragmentach rywalizacji Sandecja dołożyła jeszcze dwa gole. Najpierw Michał Mas dobił uderzenie jednego ze swoich kolegów w 81. minucie. Tymczasem w doliczonym czasie spotkania rezultat ustalił Sylwester Lusiusz. Jednocześnie ekipa Stanislava Vargi odniosła bardzo przekonujące zwycięstwo.