fot. PressFocus Na zdjęciu: Chojniczanka Chojnice - Wisła Kraków

Wisła Kraków w trakcie przerwy reprezentacyjnej nie przewróciła wajchy i wciąż rozczarowuje swoich kibiców. Biała Gwiazda w piątkowy wieczór zaliczyła piątą porażkę w spotkaniu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi, ulegając Chojniczance Chojnice (0:1).

Wisła Kraków w czterech ostatnich meczach ligowych poniosła trzy porażki

Zapowiada się trudny czas trenera Jerzego Brzęczka w szeregach 13-krotnych mistrzów Polski

Chojniczanie kończyli zawody w dziesięciu po dwóch żółtych kartkach Mateusza Bartosiaka

Wisła Kraków z kolejną porażką

Wisła Kraków przystępowała do piątkowej batali, chcąc wskoczyć do drużyn zaangażowanych w walkę o awans do PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda jednocześnie chciała przerwać serię meczów bez wygranej. Podobny cel miała jednak Chojniczanka Chojnice, będąca do piątkowego wieczoru bez wygranej od 31 sierpnia, licząc także Puchar Polski.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji byliśmy świadkami spotkania, w którym przede wszystkim brakowało sytuacji strzeleckich. Nie można było odmówić jednak żadnej z ekip woli walki i zaangażowania. Nie miało to jednak przełożenia na zdobywane bramki.

W drugą połowę lepiej weszli natomiast gospodarze. Już w 50. minucie na prowadzenie Chojniczankę wyprowadził Tomasz Mikołajczak, wykorzystując rzut karny podyktowany za faul na Patryku Tuszyńskim. 34-latek strzelił szóstego gola w sezonie.

W kolejnych fragmentach rywalizacji ekipa Jerzego Brzęczka starała się doprowadzić do wyrównania. Wisła jednak notowała dużo strat, popełniała błędy techniczne, co miało wpływ na to, że chojniczanie mieli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami.

Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i niestety dla kibiców Białej Gwiazdy ich pupile ponieśli piątą porażkę w tej kampanii. Chociaż w samej końcówce bliski zdobycia bramki na 1:1 był Igor Łasicki, ale kapitalną paradą popisał się Mateusz Kuchta. Chojniczanka zaliczyła jednocześnie trzecie zwycięstwo. Tym samym ekipa Tomasza Kafarskiego ma na swoim koncie 14 oczek.