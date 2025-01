Czy Karol Czubak opuści Arkę Gdynia? W piątek informowaliśmy, że belgijski Kortrijk jest zdeterminowany, aby sprowadzić go do siebie. Wydawało się jednak, że ciężko będzie go wyciągnąć z Arki. Nasze najnowsze informacje wskazują jednak na coś innego. Dzieje się!

Sipa US /Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Wielka determinacja Belgów

Karol Czubak ma po rundzie jesiennej 14 bramek na koncie i szansę na koronę króla strzelców. Napastnik Arki Gdynia od dawna prezentuje równą formę, wzbudzając zainteresowanie mocniejszych klubów. Kilka dni temu Jerzy Chwałek z “Super Expressu” poinformował, że Czubaka chce sprowadzić jeden z belgijskich klubów. Dziennikarz nadmienił, że Belgowie oferują Arce 750 tysięcy euro. Z ustaleń goal.pl wynika, że tym klubem jest Kortrijk, zajmujący przedostatnie miejsce w lidze.

Już jutro lot do Belgii?

I choć wcześniej wydawało nam się, że Belgom ciężko będzie wyciągnąć Czubaka z Arki, to nasze najnowsze informacje wskazują na co innego. Z najnowszych wieści goal.pl wynika, że w kontrakcie piłkarza jest jednak klauzula odstępnego. Wiele wskazuje na to, że Belgowie zdecydowali się ją wpłacić, a piłkarz już jutro miałby polecieć do Belgii, aby sfinalizować sprawę. Co ciekawe, Czubak nie zagrał w dzisiejszym sparingu Arki. I – jak słyszymy – bynajmniej nie ze względu na to, że ma dziś urodziny. Powodów łatwo się można domyśleć.

A czy faktycznie tak się stanie i Arka właśnie traci Czubaka? O tym przekonamy się już wkrótce. Zawodnik kilka razy stanowczo podkreślał, że chce zostać jeszcze w Gdyni. Z drugiej strony piłkarz ma już 25 lat, a oferta z dobrej ligi może się już nie powtórzyć. Według naszych informacji sytuacja jest w bardzo zaawansowanej fazie i jeżeli pewne szczegóły zostaną jeszcze doszlifkowane, to do tego transferu dojdzie. Ale w tym momencie trzeba jeszcze trochę poczekać na kolejne informacje.

Napastnik potrzebny od zaraz

Natomiast co do Kortrijk, to napastnik faktycznie by im się przydał. Ten klub ma drugi najgorszy atak w lidze, bo zespół strzelił tylko 17 bramek. Jedynie Standard Liege pod tym względem jest gorszy (15). Owszem, Hiszpan Nacho Ferri ma w 19 meczach 6 goli, a więc przyzwoity wynik, ale to nie jest klasyczny napastnik. A pozostali, delikatnie mówiąc, skutecznością nie grzeszą.

A wracając do Czubaka. Jego ogólny dorobek w 1. lidze to 134 mecze, 64 gole i 16 asyst. A jako piłkarz Arki Czubak rozegrał 130 spotkań, w których strzelił 66 bramek i zaliczył 16 asyst.



Kończąc natomiast wątek ewentualnego transferu kilkanaście minut po naszej informacji wymowny wpis na portalu X zamieścił Sacha Tavolieri, jeden z najlepszych dziennikarzy belgijskich w kwestiach transferowych. Jak przekonuje Belg transfer Czubaka do Kortrijk jest na bardzo zaawansowanym etapie i może się dokonać już na początku tygodnia.