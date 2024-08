PressFocus Na zdjęciu: Michał Borecki oraz Paweł Moskwik

Arka Gdynia remisuje ze Zniczem Pruszków

Piątkowe zmagania w rozgrywkach Betclic 1. Ligi kończyliśmy wizytą w Trójmieście. To właśnie tam doszło do starcia, w którym Arka Gdynia podejmowała Znicz Pruszków. Gospodarze tej rywalizacji podchodzili do tego meczu w dobrych nastrojach, bowiem udało im się zwyciężyć w ostatniej kolejce z Polonią Warszawa (3:0). Podopieczni Grzegorza Szoki również w ostatniej kolejce zagarnęli komplet punktów, niespodziewanie pokonując Wisłę Kraków (2:1).

Rywalizacja w Gdyni rozpoczęła się wyśmienicie dla gości. Znicz Pruszków objął prowadzenie już w 12. minucie. Na listę strzelców wpisał się Wiktor Nowak. Arka Gdynia bardzo szybko doprowadziła do wyrównania. A mianowicie zrobił to Joao Oliveira. Gospodarze dominowali w pierwszej odsłonie w posiadaniu piłki, ale drużyny stworzyły sobie podobną liczbę szans strzeleckich. W pierwszej odsłonie nie padło więcej goli, więc drużyny schodziły do szatni z remisem.

W drugiej połowie oglądaliśmy w głównej mierze dominację zespołu prowadzonego przez Wojciecha Łobodzińskiego. Jednak w kluczowych sytuacjach trójmiejskiej drużynie brakowało dokładności. Finalnie żadna z drużyn nie była w stanie odmienić losów rywalizacji. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1.

Arka Gdynia w kolejnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków. Znicz Pruszków natomiast ugości na własnym obiekcie Górnik Łęczna.

Arka Gdynia – Znicz Pruszków 1:1

Oliveira (14′) – Nowak (12′)

