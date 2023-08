fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie Lubin Puszcza Niepołomice

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice, typy na mecz i przewidywania

Zagłębie Lubin przystąpi do piątkowej batalii, chcąc zmazać plamę po pierwszej porażce w sezonie. Drużyna Waldemara Fornalika przegrała z Cracovią (1:2). W każdym razie start sezonu w wykonaniu Miedziowych należy ocenić na plus. Wcześniej w trzech spotkaniach lubinianie wygrali dwa razy i w jednym spotkaniu zremisowali.

Puszcza Niepołomice to z kolei ekipa, która przed startem rozgrywek była uważana za pewnego spadkowicza. Podopieczni Tomasza Tułacza mieli zamiar grac ładnie dla oka, ale nie przyniosło to żadnych efektów. Po dwóch z rzędu porażkach niepołomiczanie otrząsnęli się i wrócili do gry znanej z Fortuna 1 Ligi. Następstwem tego była wygrana ze Stalą Mielec (1:0) i remis z Legią Warszawa (1:1).

Puszcza brała udział w ośmiu z dziesięciu ostatnich spotkań, w których obie drużyny zdobywały bramki. Taka opcja może być ciekawa w kontekście piątkowego kuponu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni. W szeregach Zagłębia nie będą mogli zagrać: Luis Mata, Marko Poletanović i Juan Munoz. Goście najpewniej podejdą do gry bez większych ubytków.

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Podopieczni Waldemara Fornalika mają za sobą przegrane spotkanie z Cracovią (1:2). W każdym razie na swoim stadionie w lidze Zagłębie może pochwalić się trzema zwycięstwami i remisem w czterech ostatnich meczach.

Beniaminek rozgrywek w ramach czwartej serii gier urwał punkty Legii Warszawa (1:1). Puszcza postraszyła wicemistrzów Polski. Na wyjazdach ostatnio jednak ekipa z Niepołomic nie zachwycała, przegrywając z Widzewem Łódź (2:3) i Jagiellonią Białystok (1:4).

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice, historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii w PKO Ekstraklasie. Nigdy wcześniej nie doszło do bezpośredniej potyczki z udziałem obu drużyn.

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice, kursy

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Waldemar Fornalik Tomasz Tulacz Rezerwowi 1 Jasmin Buric

9 Tornike Gaprindashvili

11 Arkadiusz Wozniak

16 Sergiy Buletsa

17 Marek Mroz

31 Igor Orlikowski

35 Filip Kocaba

74 Kamil Kruk

96 Mateusz Wdowiak Muris Mešanović

Marcel Pieczek 6

Hubert Tomalski 10

Michal Walski 16

Jakub Bartosz 17

Michal Koj 21

Jordan Majchrzak 23

Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice, kto wygra

Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Piątkowa konfrontacja Zagłębie - Puszcza zacznie się o godzinie 18:00. Mecz będzie transmitowany na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

