IMAGO/Norbert Barczyk/PressFocus

Zagłębie – Legia, typy bukmacherskie

Niedzielny mecz Zagłębie – Legia nie ma wyraźnego faworyta. Gospodarze będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska, ale Legia w ostatnich sezonach świetnie radziła sobie w starciach z Miedziowymi. Obecnie jej forma pozostawia wiele do życzenia, co na pewno będą chcieli wykorzystać zawodnicy Zagłębia. Niedzielne spotkanie, z uwagi na panującą obecnie w Polsce zimową aurą, może toczyć się w trudnych warunkach. To może mieć natomiast niewątpliwie wpływ na poziom tego spotkania. Stawiam, że nie zobaczymy w nim więcej niż dwóch goli. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

Zagłębie – Legia, ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie są zupełnie nieudane dla Legii, która wygrała tylko jedno z siedmiu ostatnich ligowych meczów. W tym czasie doznała aż czterech porażek. W ostatnich dwóch kolejkach dzieliła się natomiast punktami z Lechem Poznań (0:0) i Wartą Poznań (2:2). Oba mecze rozegrała przed własną publicznością. W mijającym tygodniu zespół Kosty Runjaicia rozegrał również kolejny mecz w Lidze Konferencji Europy. Tym razem na wyjeździe uległ 1:2 Aston Villi, nie wykorzystując tym samym szansy na zapewnienie sobie awansu.

W niedzielne popołudnie wicemistrzów Polski czeka kolejne niełatwe zadanie. Ich rywalem będzie Zagłębie, która przegrało tylko jeden z dziesięciu ostatnich meczów przed własną publicznością. Miedziowi jeszcze niedawno notowali serię trzech ligowych porażek z rzędu, ale ostatnio spisywali się już lepiej. W dwóch ostatnich kolejkach zapisali na swoje konto cztery punkty, najpierw remisując 1:1 z Widzewem Łódź, a następnie pokonując 2:0 ŁKS Łódź.

Zagłębie – Legia, historia

Najnowsza historia bezpośrednich pojedynków obu zespołów jest bardzo korzystna dla Legii. Stołeczny klub wygrał sześć ostatnich ligowych z Zagłębiem, w tym trzy na jego stadionie. W poprzednim sezonie Legia u siebie zwyciężyła 2:0, natomiast w Lubinie 2:1. Zagłębie ostatnie zwycięstwo nad Legią odniosło w grudniu 2019 roku.

Zagłębie – Legia, kursy bukmacherskie

Zagłębie – Legia, typ kibiców

Zagłębie – Legia, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 3 Mikkel Kirkeskov 7 Kacper Chodyna 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 25 Michal Nalepa 39 Damjan Bohar 3 Steve Kapuadi 4 Marco Burch 9 Blaz Kramer 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 28 Marc Gual 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 39 Maciej Rosolek 67 Bartosz Kapustka 86 Igor Strzalek Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 3 Mikkel Kirkeskov 7 Kacper Chodyna 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 25 Michal Nalepa 39 Damjan Bohar 3 Steve Kapuadi 4 Marco Burch 9 Blaz Kramer 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 28 Marc Gual 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 39 Maciej Rosolek 67 Bartosz Kapustka 86 Igor Strzalek

Zagłębie – Legia, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie – Legia rozegrane zostanie w niedzielę (3 grudnia) o godzinie 15:00. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Mecz będzie można oglądać także korzystając z internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, do której dostęp nadal można uzyskać w atrakcyjnej promocji. Teraz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za pierwsze trzy miesiące dostępu do paczki z kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie.

