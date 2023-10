Wyspy Owcze – Polska: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2023)

IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Wyspy Owcze – Polska, typy bukmacherskie

Piłkarze reprezentacji Polski do czwartkowego spotkania z Wyspami Owczymi przystąpią ze świadomością, że odniesienie zwycięstwa jest ich obowiązkiem. Do wygranej w tym meczu, a także w kolejnych ma ich poprowadzić Michał Probierz, który niedawno zastąpił Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera. Jestem przekonany, że po wyciągnięciu wniosków z ostatnich niepowodzeń, tym razem Biało-czerwoni staną na wysokości zadania i potwierdzą swoją wyższość nad rywalem. Nie mogą jednak w żaden sposób zlekceważyć swojego przeciwnika, który zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę na własnym terenie. Reprezentanci Polski muszą liczyć się także z niekorzystnymi dla nich warunkami pogodowymi, w jakich toczyć się może ten mecz. Ja w tym meczu stawiam nie tylko na wygraną Polski, ale także dorzucam zakład na przynajmniej trzy gole w tym spotkaniu. Zwracam również uwagę na ofertę jaką na to spotkanie przygotował STS, który nowym klientom pozwala zagrać zakład na triumf Biało-czerwonych po kursie 150.00. Więcej szczegółów na temat tej oferty znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Polski + powyżej 2,5 bramki

Wyspy Owcze – Polska, ostatnie wyniki

Dotychczasowa przygoda reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024 jest jak na razie wielkim rozczarowaniem. W pięciu rozegranych spotkaniach Biało-czerwoni odnieśli tylo dwa zwycięstwa i doznali aż trzech porażek. Szczególnie bolesna okazała się ostatnia porażka 0:2 z Albanią, która bardzo mocno skomplikowała sytuację polskiego zespołu w walce o awans do turnieju finałowego. Polacy zachowują jeszcze matematyczne szanse na bezpośredni awans, ale nie tylko potrzebują kompletu zwycięstw w ostatnich spotkaniach, ale również liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach. W przypadku niepowodzenia reprezentacja Polski ma bardzo duże szanse na znalezienie się w gronie zespołów, które w marcu przyszłego roku walczyć będą o awans w barażach.

Wyspy Owcze uznawane są za outsidera grupy E i wskazuje na to również tabela. W pięciu rozegranych meczach zdobyła tylko jeden punkt, remisując 1:1 na początku eliminacji z Mołdawią. W kolejnych czterech pojedynkach musieli uznać wyższość przeciwników. Nie oznacza to, że gospodarzy czwartkowego spotkania można w jakikolwiek sposób lekceważyć.

Wyspy Owcze – Polska, historia

Oba zespoły do tej pory rywalizowały ze sobą cztery razy. Wszystkie mecze zakończyły się wygranymi reprezentacji Polski. Bardzo korzystny dla niej jest także bilans bramkowy, który wynosi 14:1. W pierwszej konfrontacji w tych eliminacjach Polacy wygrali na Stadionie Narodowym 2:0, ale zwycięstwo wcale nie przyszło im łatwo. Zespół prowadzony wówczas jeszcze przez Fernando Santosa na prowadzenie wyszedł dopiero w 73. minucie po trafieniu Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego. Najlepszy strzelec w historii polskiej reprezentacji dziesięć minut później po raz drugi wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik meczu.

Wyspy Owcze – Polska, kursy bukmacherskie

Wyspy Owcze – Polska, kto wygra?

Wyspy Owcze – Polska, przewidywane składy

Zestawienie wyjściowego składu reprezentacji Polski na czwartkowe spotkanie z Wyspami Owczymi jest sporą niewiadomą. Objęcie posady selekcjonera przez Michała Probierza z pewnością gwarancją wielu roszad. Niektóre z nich są również wymuszone kontuzjami. Na murawie nie zobaczymy między innymi Roberta Lewandowskiego. Niewykluczone, że szansę debiutu od pierwszej minuty otrzyma Patryk Peda, który na co dzień występuje w Serie C.

Polska: Szczęsny – Peda, Wieteska, Kiwior – Wszołek, Slisz, Zieliński, Frankowski – Szymański, Świderski – Milik

Wyspy Owcze – Polska, transmisja meczu

Mecz eliminacji Euro 2024 Wyspy Owcze – Polska rozegrany zostanie w czwartek (12 października) o godzinie 20:45. Transmisja “na żywo” z tego meczu dostępna będzie na kanałach TVP1 i Polsat Sport Premium 1.

