Wisła Kraków – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Wisła Kraków - Ruch Chorzów, typy na niedzielny mecz 12. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda pozostaje liderem i w starciu z Niebieskimi pragnie poprawić swój bilans. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Ruch, typy i przewidywania

Wisła Kraków zakończy swój maraton niedzielnym meczem przyjaźni. Do Krakowa przyjeżdża Ruch Chorzów, który nie wspomina zbyt dobrze ostatnich potyczek z Białą Gwiazdą. Dla gospodarzy to szansa, aby odskoczyć rywalom w tabeli i umocnić się na fotelu lidera. Za Niebieskimi przemawia natomiast fakt, że do tego spotkania przystąpią znacznie bardziej wypoczęci, gdyż mieli kilka dni, aby się do niego przygotować. Wisła z kolei w czwartek mierzyła się z Wieczystą Kraków, a niespełna tydzień temu rywalizowała też z Polonią Bytom.

Nie ulega wątpliwościom, że Wisła wciąż jest faworytem. Ruch pod wodzą Waldemara Fornalika stopniowo poprawia swoją sytuację w tabeli, ale wciąż nie do końca przekonuje. Ma na swoim koncie wpadki w lidze oraz Pucharze Polski, z którego wyeliminowała go Avia Świdnik. Mój typ – wygrana Wisły.

STS 1.36 Wisła wygra Odwiedź STS

Wisła – Ruch, ostatnie wyniki

Wisła Kraków ma w dorobku 26 punktów po jedenastu spotkaniach. Jest wyraźnym liderem tabeli i faworytem do awansu do Ekstraklasy. Jej ostatni mecz zakończył się remisem z Wieczystą Kraków – te derby przyniosły wiele emocji, gdyż wyrównująca bramka dla Białej Gwiazdy padła dopiero w doliczonym czasie gry. Wcześniej udało jej się pokonać Polonię Bytom oraz Górnika Łęczna.

Ruch Chorzów miał bardzo dobry moment, kiedy to kontynuował serię bez przegranej, ale dwa ostatnie mecze wskazują, że pojawił się delikatny problem z utrzymaniem wysokiej formy. Najpierw Niebiescy sensacyjnie odpadli z Pucharu Polski, przegrywając z Avią Świdnik 1-3. Następnie polegli też w starciu z Wieczystą Kraków, mimo dwukrotnego prowadzenia (2-4).

Wisła – Ruch, historia

Wisła Kraków wygrała dwa ostatnie ligowe mecze z Ruchem Chorzów. Ubiegły sezon był więc dla niej bardzo udany, jeśli chodzi o tę bezpośrednią rywalizację. Wiosną na Stadionie Śląskim Biała Gwiazda zmiażdżyła gospodarzy, wygrywając aż 5-0 po hattricku Angela Rodado. Wisła triumfowała też na swoim terenie, ogrywając Ruch 3-1. Wówczas prowadził ją jeszcze Kazimierz Moskal.

Wisła – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta tego meczu stawiają Wisłę Kraków. Kurs na jej zwycięstwo wynosi tylko 1.36. W przypadku ewentualnej wygranej Ruchu Chorzów jest to aż 8.25. Kurs na remis wynosi z kolei 5.10.

Wisła Kraków Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 09:32 .

Wisła – Ruch, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Wisły

Remisem

Wygraną Ruchu Wygraną Wisły 67%

Remisem 0%

Wygraną Ruchu 33% 3+ Votes

Wisła – Ruch, transmisja meczu

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Ruch Chorzów rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja zostanie przeprowadzona na kanale TVP Sport. Rywalizację można też śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.

