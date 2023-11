Wisła Kraków – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2023)

Wisła Kraków - GKS Katowice: typy i kursy na mecz 1 Ligi. W sobotę pod Wawelem dojdzie do pojedynku dwóch drużyn plasujących się w środku ligowej tabeli. Na papierze faworytem są wiślacy.

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Wisła Kraków GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 17:54 .

Wisła – GKS Katowice, typy i przewidywania

Postawa obu drużyn w ostatnich tygodniach pozostawiała wiele do życzenia. W nieco lepszych nastrojach do sobotniego spotkania przystąpią goście, którzy w ostatniej kolejce przerwali złą serię. Piłkarze Wisły Kraków po swojej stronie będą mieli jednak atut własnego stadionu, gdzie będą mogli liczyć na gorący doping swoich kibiców. Wiślacy zdają sobie również sprawię, że nie mają już marginesu błędu, a każda kolejna strata punktów może być dla nich bardzo kosztowna. Ja w tym meczu spodziewam się przełamania ze strony gospodarzy. Mój typ: wygrana Wisły

Wisła – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Kibice Wisły Kraków powoli tracą cierpliwość do postawy zawodników ich drużyny. Jest to oczywiście związane z wynikami uzyskiwanymi przez zespół. Te są, łagodnie mówiąc, mocno rozczarowujące. Wiślacy nie wygrali żadnego z trzech ostatnich ligowych spotkań – 1:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, 0:0 z Zagłębiem Sosnowiec, 0:0 z Lechią Gdańsk. W efekcie Biała Gwiazda zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w ligowej tabeli.

GKS Katowice plasuje się za Wisłą w ligowej tabeli. Jeszcze niedawno notował serię aż ośmiu kolejnych ligowych meczów bez wygranej. Przełamanie zaliczył tuż przed przerwą na mecze reprezentacji, kiedy skromnie 1:0 pokonał u siebie wyżej notowany GKS Tychy. Dobry występ w tym meczu jest małym światełkiem w tunelu dla fanów drużyny przed sobotnią wizytą w Krakowie.

Wisła – GKS Katowice, historia

Obie drużyny w przeszłości regularnie rywalizowały ze sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej. W poprzednim sezonie miały natomiast okazję mierzyć się na pierwszoligowych boiskach. Oba mecze zakończyły się wygranymi faworyzowanych wiślaków. Spotkanie w Krakowie zakończyło się wygraną 2:1 gospodarzy, natomiast w Katowice Biała Gwiazda zwyciężyła 3:1.

Wisła – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Do sobotniego spotkania w roli faworyta przystąpią gospodarze. Wskazują na to również kurs oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Wisły można liczyć na kurs w okolicy 1.80. Przy okazji tego spotkania możesz również odebrać atrakcyjny bonus powitalny w Fortunie. Otrzymasz go rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Wisła – GKS Katowice, typ kibiców

Wisła – GKS Katowice, przewidywane składy

Biała Gwiazda do końca rundy jesiennej będzie musiała sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca – Angela Rodado, który podczas przerwy na spotkania reprezentacji nabawił się kontuzji. W sobotnim spotkaniu nie będzie mógł wystąpić również jego rodak David Junca. Nadal poza grą pozostaje także Michał Żyro.

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Satrustegui – Baena, Carbo, Duda, Talar, Goku – Sobczak

GKS: Kudła – Brzozowski, Jaroszek, Jędrych, Komor, Rogala – Błąd, Repka, Kozubal, Mak – Bergier

Wisła – GKS Katowice, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – GKS Katowice rozegrany zostanie w sobotę (25 listopada) o godzinie 17:30. Telewizyjną transmisję znajdziesz na kanale Polsat Sport Extra.

