Widzew Łódź – Korona Kielce, typy i przewidywania

Widzew Łódź zdecydowanie lepiej spisuje się od Korony w ostatnim tygodniach, dlatego jest uznany za faworyta poniedziałkowej potyczki. Jednak walcząca o utrzymanie Korona musi zagrać o pełną pulę. Trudno powiedzieć, czy zdoła sięgnąć po trzy punkty, ale z pewnością jest w stanie zaskoczyć Widzewiaków. Mój typ: remis – TAK.

Juliusz Sipika, znawca polskiej piłki i kibic Widzewa typuje w tym spotkaniu bramki dla gospodarzy powyżej 1,5. Juliusza spotkacie na kanale Goal.pl na youtube, nie tylko w roli komentującego wydarzenia w Uniwersum Ekstraklasy.

Juliusz STS 2,19 Bramki dla Widzewa powyżej 1‚5 Odwiedź STS

Widzew Łódź – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Widzew Łódź Zawodnik Powrót Juljan Shehu Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Korona Kielce Zawodnik Powrót Jakub Lukowski Uraz więzadła Koniec kwietnia 2024

Widzew Łódź – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Widzew Łódź odniósł aż trzy wygrane w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach pokonując w tym czasie ŁKS, Górnik Zabrze oraz Legię Warszawa. Pozostałe dwa spotkania to remis z Cracovią i porażka ze Śląskiem Wrocław. Znacznie gorzej radzi sobie Korona, która ostatni raz wygrała 12 lutego z ŁKS-em, a ostatnie pięć pojedynków to trzy remisy (Legia, Cracovia, Pogoń) i dwie porażki (Raków, Zagłębie).

Widzew Łódź – Korona Kielce, historia

Bilans ostatnich pięciu spotkań między tymi zespołami jest bardzo wyrównany. Wrześniowe starcie w Kielcach zakończyło się podziałem punktów, natomiast wcześniej Korona i Widzew odniosły po dwie wygrane.

Widzew Łódź – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Eksperci nieco większe szanse na zwycięstwo dają Widzewowi Łódź. Warto jednak pamiętać, że to Korona przystąpi do tego starcia z “nożem na gardle” ze względu na sytuację w tabeli. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Widzew Łódź – Korona Kielce, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Widzewa 0% Remisem 0% Zwycięstwem Korony 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Widzewa

Remisem

Zwycięstwem Korony

Widzew Łódź – Korona Kielce, przewidywane składy

Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 2 Luis Silva 7 Mato Milos 8 Dawid Tkacz 9 Jordi Sánchez 21 Pawel Kwiatkowski 22 Dominik Kun 35 Ivan Krajcirik 37 Sebastian Kerk 44 Noah Diliberto 62 Lirim Kastrati 78 Kamil Cybulski 1 Konrad Forenc 8 Dalibor Takac 13 Milosz Strzebonski 14 Mateusz Turek 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 71 Mariusz Fornalczyk 98 Mateusz Czyzycki

Widzew Łódź – Korona Kielce, transmisja meczu

Mecz Widzewa z Koroną możesz obejrzeć na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

