Wehen Wiesbaden – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2025)

19:28, 26. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Wehen Wiesbaden podejmie Bayern Monachium w 1/32 finału Pucharu Niemiec. Mecz rozpocznie się w środę (27 sierpnia) o godz. 20:45.

Harry Kane
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Wehen – Bayern: typy bukmacherskie

Wehen Wiesbaden zmierzy się w środę (27 sierpnia, godz. 20:45) z Bayernem Monachium w meczu 1/32 finału Pucharu Niemiec. Trzecioligowiec z Hesji liczy na sprawienie sensacji w starciu z aktualnym mistrzem kraju. Bawarczycy w ostatnich latach nie radzili sobie najlepiej w krajowym pucharze. W poprzednim sezonie odpadli już w 1/8 finału po porażce z Bayerem Leverkusen, a po raz ostatni triumfowali w tych rozgrywkach w 2020 roku. Latem do ekipy z Monachium dołączył Luis Diaz z Liverpoolu, który ma wzmocnić siłę ofensywną mistrzów Niemiec.

Gospodarze mają w Pucharze Niemiec pewne tradycje – w sezonie 2008/09 dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie musiał uznać wyższość Hamburgera SV. Czy podopieczni Vincenta Kompany’ego unikną wpadki? Moim zdaniem Bayern nie pozwoli sobie na niespodziankę i pewnie awansuje. Spodziewam się widowiskowego meczu, w którym padnie sporo goli. Mój typ: liczba goli – powyżej 4.5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.92
Liczba goli – powyżej 4.5
*Kursy z 26.08.2025 13⁚21 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Wehen – Bayern: ostatnie wyniki

Zespół z Hesji ma za sobą trzy spotkania w trwającym sezonie 3. Bundesligi. Drużyna słynie z ofensywnego stylu gry, co potwierdzają wyniki. Na początek Wehen pokonał SSV Ulm (3:2), następnie zremisował z SC Verl (2:2), a w miniony piątek po zaciętym meczu uległ na własnym stadionie Rot-Weiss Essen (3:4).

Tymczasem Bawarczycy kontynuują znakomitą passę. Zdobyli już Superpuchar Niemiec po zwycięstwie nad Stuttgartem (2:1), a na inaugurację sezonu 1. Bundesligi rozbili RB Lipsk (6:0) na Allianz Arenie. Hat-trickiem popisał się Harry Kane, premierowego gola w nowych barwach zdobył Luis Díaz, który dołożył też dwie asysty, a Michael Olise zanotował dublet.

Wehen – Bayern: historia

W XXI wieku obie drużyny po raz pierwszy staną naprzeciw siebie w tych samych rozgrywkach. Ciekawostką jest fakt, że Wehen w trzech ostatnich edycjach Pucharu Niemiec trafiał na rywali z 1. Bundesligi i za każdym razem musiał uznać ich wyższość. Zespół z Hesji odpadał kolejno po starciach Borussią Dortmund, RB Lipsk i FSV Mainz.

Wehen – Bayern: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pozostawiają złudzeń, że faworytem spotkania rozgrywanego w Wiesbaden jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz obstawienie zwycięstwa Bawarczyków, kurs wynosi około 1.04. Natomiast triumf trzecioligowego Wehen wyceniany jest nawet na mniej więcej 45.00.

Wehen Wiesbaden
Remis
Bayern Monachium
45.0
17.0
1.03
30.0
18.0
1.04
40.0
14.0
1.03
45.0
18.0
1.04
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2025 13:24.

Wehen – Bayern: przewidywane składy

Wehen Wiesbaden: Stritzel – Wohlers, Gillekens, Janitzek, May – Schleimer, Gozusirin, Nejad, Johansson – Flotho, Kaya

Bayern Monachium: Ulreich – Guerreiro, Min-jae, Upamecano, Boey – Kimmich, Pavlović, Diaz, Olise, Karl – Kane

Wehen – Bayern: sonda

Kto awansuje do 1/16 finału Pucharu Niemiec?

  • Wehen Wiesbaden
  • Bayern Monachium
  • Wehen Wiesbaden
  • Bayern Monachium

0 Votes

Wehen – Bayern: transmisja meczu

Mecz Wehen Wiesbaden – Bayern Monachium w ramach 1/32 finału Pucharu Niemiec odbędzie się w środę, 27 sierpnia. Początek rywalizacji o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

