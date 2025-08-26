dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Wehen – Bayern: typy bukmacherskie

Wehen Wiesbaden zmierzy się w środę (27 sierpnia, godz. 20:45) z Bayernem Monachium w meczu 1/32 finału Pucharu Niemiec. Trzecioligowiec z Hesji liczy na sprawienie sensacji w starciu z aktualnym mistrzem kraju. Bawarczycy w ostatnich latach nie radzili sobie najlepiej w krajowym pucharze. W poprzednim sezonie odpadli już w 1/8 finału po porażce z Bayerem Leverkusen, a po raz ostatni triumfowali w tych rozgrywkach w 2020 roku. Latem do ekipy z Monachium dołączył Luis Diaz z Liverpoolu, który ma wzmocnić siłę ofensywną mistrzów Niemiec.

Gospodarze mają w Pucharze Niemiec pewne tradycje – w sezonie 2008/09 dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie musiał uznać wyższość Hamburgera SV. Czy podopieczni Vincenta Kompany’ego unikną wpadki? Moim zdaniem Bayern nie pozwoli sobie na niespodziankę i pewnie awansuje. Spodziewam się widowiskowego meczu, w którym padnie sporo goli. Mój typ: liczba goli – powyżej 4.5.

Wehen – Bayern: ostatnie wyniki

Zespół z Hesji ma za sobą trzy spotkania w trwającym sezonie 3. Bundesligi. Drużyna słynie z ofensywnego stylu gry, co potwierdzają wyniki. Na początek Wehen pokonał SSV Ulm (3:2), następnie zremisował z SC Verl (2:2), a w miniony piątek po zaciętym meczu uległ na własnym stadionie Rot-Weiss Essen (3:4).

Tymczasem Bawarczycy kontynuują znakomitą passę. Zdobyli już Superpuchar Niemiec po zwycięstwie nad Stuttgartem (2:1), a na inaugurację sezonu 1. Bundesligi rozbili RB Lipsk (6:0) na Allianz Arenie. Hat-trickiem popisał się Harry Kane, premierowego gola w nowych barwach zdobył Luis Díaz, który dołożył też dwie asysty, a Michael Olise zanotował dublet.

Wehen – Bayern: historia

W XXI wieku obie drużyny po raz pierwszy staną naprzeciw siebie w tych samych rozgrywkach. Ciekawostką jest fakt, że Wehen w trzech ostatnich edycjach Pucharu Niemiec trafiał na rywali z 1. Bundesligi i za każdym razem musiał uznać ich wyższość. Zespół z Hesji odpadał kolejno po starciach Borussią Dortmund, RB Lipsk i FSV Mainz.

Wehen – Bayern: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pozostawiają złudzeń, że faworytem spotkania rozgrywanego w Wiesbaden jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz obstawienie zwycięstwa Bawarczyków, kurs wynosi około 1.04. Natomiast triumf trzecioligowego Wehen wyceniany jest nawet na mniej więcej 45.00.

Wehen – Bayern: przewidywane składy

Wehen Wiesbaden: Stritzel – Wohlers, Gillekens, Janitzek, May – Schleimer, Gozusirin, Nejad, Johansson – Flotho, Kaya

Bayern Monachium: Ulreich – Guerreiro, Min-jae, Upamecano, Boey – Kimmich, Pavlović, Diaz, Olise, Karl – Kane

Wehen – Bayern: sonda

Wehen – Bayern: transmisja meczu

Mecz Wehen Wiesbaden – Bayern Monachium w ramach 1/32 finału Pucharu Niemiec odbędzie się w środę, 27 sierpnia. Początek rywalizacji o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

