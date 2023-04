PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Legia Warszawa 3.60 3.30 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 10:49 .

Warta Poznań – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Legia Warszawa w 2023 roku jeszcze nie zaznała porażki. Zespół Runjaicia świetnie sobie radzi w PKO Ekstraklasie, choć strata do pierwszego Rakowa to aż osiem punktów. Warta również jest w świetnej formie, bowiem przegrała tylko dwa z ośmiu ostatnich meczów, ale dobrą passę w piątkowym starciu na pewno będzie im ciężko potrzymać. Patrząc na wyniki obu drużyn powinniśmy spodziewać się goli z obu stron. Warta w dwóch ostatnich meczach zdobyła pięć goli, a Legia cztery. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,97 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Warta Poznań – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik Warty Poznań oraz Legii Warszawa nie będzie musiał pauzować w piątkowym meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy. W drużynie gospodarzy uraz leczy Kieliba, a w zespole gości prawdopodobnie nie zagra wracający po kontuzji Kramer.

Warta Poznań – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Warta w poprzedniej kolejce gładko wygrała ze Śląskiem Wrocław 3:1. Wcześniej jednak zaliczyła dwa mecze bez wygranej: porażka z Lechem oraz remis z Zagłębiem. Warto jednak zaznaczyć, że drużyna Szulczka przegrała jedynie dwa z ostatnich ośmiu spotkań wygrywając cztery. Obecnie zajmuje piąte miejsce w PKO Ekstraklasie.

Legia to drugi zespół PKO Ekstraklasy, który traci do prowadzącego Rakowa osiem punktów. Legia przystąpi do meczu z Wartą po dwóch remisach z rzędu (Lech, Miedź), jednak wcześniej wygrała aż sześć spotkań z rzędu w tym w półfinale Pucharu Polski z KKS-em Kalisz. Legia w 2023 roku jeszcze nie przegrała.

Warta Poznań – Legia Warszawa, historia

Warta nie ma dobrego bilansu meczów z Legią Warszawa w ostatnim czasie. Gospodarze piątkowego starcia przegrali aż cztery z ostatnich pięciu rywalizacji wygrywając tylko jeden mecz. W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie zespół ze stolicy wygrał przed własną publicznością 1:0.

Warta Poznań – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego spotkania jest Legia Warszawa. Kursy na zwycięstwo gości oscylują wokół 2,20. Natomiast typy na zwycięstwo Warty to około 3,45. Jeśli masz przeczucie, że komplet punktów mogą zgarnąć gospodarze to możesz zaryzykować nic nie tracąc. Skorzystaj z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Warta Poznań – Legia Warszawa, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Warty 0% Remisem 0% Wygraną Legii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Warty

Remisem

Wygraną Legii

Warta Poznań – Legia Warszawa, przewidywane składy

Warta Poznań – Legia Warszawa, transmisja meczu

Piątkowy mecz 29. kolejki PKO Ekstraklasy Warta – Legia będzie dostępny na żywo na antenie CANA+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Zachęcamy również do obejrzenia tego widowiska w aplikacji CANAL+ Online. Przy okazji możesz skorzystać z naszej promocji, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39zł/mies., a w kolejnych 49zł/mies. Tym samym oszczędzisz 30 zł, a subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.