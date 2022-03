Tottenham – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

W niedzielny wieczór zapowiada się całkiem ciekawy pojedynek londyńskich drużyn: Tottenham – West Ham. Obie ekipy zagrają ze sobą w ramach 30. kolejki Premier League. Czy Łukasz Fabiański i spółka zgarną całą pulę? Sprawdź naszą zapowiedź.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham West Ham 1.75 4.00 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 20:06 .

Tottenham – West Ham, typy i przewidywania

Mecze tych dwóch londyńskich drużyn od dawna przynoszą sporo emocji. W trzech poprzednich starciach na terenie gospodarzy, Tottenham strzelał przynajmniej dwa gole. Teraz też Koguty notują dobrą formę strzelecką, co nie brzmi najlepiej dla Łukasza Fabiańskiego.

West Ham jednak już dawno porzucił kompleksy, a tydzień temu utarł nosa rozpędzonym graczom Stevena Gerrarda. Naszym zdaniem dojdzie do bramkostrzelnego widowiska, w którym obie strony umieszczą piłkę w siatce, a do ostatniego gwizdka sędziego padną, co najmniej trzy bramki.

Superbet 2.20 btts i powyżej 2,5 bramki – TAK Przejdź na stronę Fortuny

Tottenham – West Ham, sytuacja kadrowa

Antonio Conte wciąż nie może skorzystać ze Skippa, Sessegnona czy Tangangi. Natomiast David Moyes nie weźmie w podróż do północnego Londynu Ogbonny, Bowena i Coufala.

Tottenham – West Ham, ostatnie wyniki

Tottenham szuka jeszcze stylu, bo do tej pory Conte nie znalazł złotego środka na regularne punktowanie. Co prawda, porażka z Man Utd (2:3) boli, ale kilka dni temu udało się wywalczyć komplet punktów przeciwko Brighton (2:0), kiedy doszło do rozegrania zaległej kolejki Premier League. Trzeba przyznać, że z zaświatów wrócił Harry Kane, który ostatnio strzela jak na zawołanie, więc Łukasz Fabiański musi mieć się na baczności.

W czwartkową noc West Ham przeszedł ciężki bój z Sevillą. Po odrobieniu strat z Andaluzji potrzebna była dogrywka. Tam szczęśliwe trafienie Jarmołenki zapewniło awans Młotom do ćwierćfinału Ligi Europy. Podopieczni Moyesa w poprzedniej kolejce przełamali się, ogrywając Aston Villa (2:1), więc na Hotspur Stadium nie będzie wiało nudą.

Tottenham – West Ham, historia

W obecnym sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą dwa razy. Jesienią West Ham pokonał Tottenham (1:0) na ligowym podwórku. Z kolei kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, to Spurs odprawili z kwitkiem Młoty w Pucharze Ligi Angielskiej (2:1).

Tottenham – West Ham, kursy bukmacherskie

Tottenham – West Ham, przewidywane składy

Spurs: Lloris – Davies, Dier, Romero, Doherty, Reguilon – Hojbjerg, Bentancur, Kulusevski, Son – Kane

West Ham: Fabiański – Johnson, Dawson, Zouma, Creswell – Rice, Soucek, Yarmolenko, Fornals, Lanzini – Antonio

Tottenham – West Ham, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Premium. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.