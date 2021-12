Tottenham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Zmagania 18. kolejki Premier League zakończą się w Londynie, gdzie Tottenham podejmie Liverpool. Koguty na ten moment czekały dwa tygodnie. Wszystko przez Covid, który dopadł kilku piłkarzy i pracowników klubu. Jak podziała ta przerwa na grę gospodarzy? Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Tottenham – Liverpool, typy i przewidywania

Przez dwa ostatnie tygodnie nic w Tottenhamie nie wyglądało tak jak powinno. Część treningów zostało odwołanych. Trudności związane z normalnym funkcjonowaniem mogły negatywnie wpłynąć na grę piłkarzy. Wszystko okaże się jednak w niedzielne po południe, kiedy Koguty wyjdą na murawę.

Liverpool jest w gazie. Podopieczni Jurgena Kloppa mają ochotę odbić tytuł Premier League i znów rządzić na angielskich boiskach. Forma The Reds jest imponująca. Zespół gości zjawi się w Londynie po ośmiu zwycięstwach z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Koranowirus pokrzyżował plany Antonio Conte, który przez cały ten czas musiał stawać na głowie, aby jego gracze nie osłabli z sił. Cała ta sytuacja może nie wróży niczego dobrego przed rywalizacją z wymagającym rywalem. Brak rytmu meczowego zapewne da się we znaki Spurs. Dlatego, zaryzykujemy i postawimy na wygraną Liverpoolu.

Tottenham – Liverpool, ostatnie wyniki

Tottenham nie zdążył dograć ostatniej kolejki Ligi Konferencji. Stąd też stracił szansę na dalsze uczestnictwo w europejskich rozgrywkach. Odkąd stery w klubie przejął Antonio Conte, Koguty wygrały trzy z czterech spotkań Premier League, zaś w jednym z nich podzieliły się punktami z Evertonem.

Tymczasem Liverpool dotrzymuje mistrzowskiego tempa. Ekipa z Anfield nie musi zamartwiać się już kontuzjami, tak jak było to w poprzedniej kampanii. Dodatkowo gości nie dopadł Covid, więc wciąż mogą kontynuować swoje nawyki. The Reds celują w odbicie mistrzostwa Man City, co widać po wynikach. Komplet punktów wywalczony w Lidze Mistrzów oraz imponująca seria w Anglii, pozwalają na realizację kolejnych zadań zleconych przez Kloppa.

Tottenham – Liverpool, historia

W zeszłym sezonie obie drużyny grały ze sobą dwa razy. W każdym ze starć lepszy okazał się Liverpool. The Reds wygrali w grudniu (2:1), a w rundzie rewanżowej pokonali Spurs (3:1).

Tottenham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Tottenham – Liverpool, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

