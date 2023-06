PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Torino – Inter, typy bukmacherskie

Oba zespoły podchodzą do tego meczu z jednym celem – zwycięstwem. Inter w przypadku wygranej może jeszcze zostać wicemistrzem Włoch, a w razie porażki wypaść z podium. Natomiast drużyna Torino okupuje ósmą lokatę i potrzebują trzech oczek, aby utrzymać pozycję. W razie porażki mogą spaść nawet na jedenaste miejsce. Niewątpliwie ta rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że obie drużyny zakończą rywalizację ze zdobytą bramką. Nasz typ: BTTS – tak

Torino – Inter, ostatnie wyniki

Podopieczni Ivana Juricia od pięciu spotkań nie znaleźli pogromcy. W ostatnich starciach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Sampdorią, 1:0 z Hellasem Verona, a także 4:0 ze Spezią) oraz zanotowali dwa remisy (1:1 z Monza i 1:1 z Torino). Dzięki dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach wskoczyli na pierwsze miejsce tuż za wielką siódemką Serie A.

Natomiast zespół Interu w ostatnich pięciu meczach czterokrotnie wygrywali (4:2 z Sassuolo, 1:0 z Milanem w Lidze Mistrzów, 2:1 z Fiorentiną w finale Coppa Italia oraz 3:2 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli jedną porażkę (3:1 z Napoli). Niewątpliwie piłkarze Simone Inzaghiego kryzys mają za sobą. Teraz czeka ich rywalizacja z popularną “Granatą” i finał Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Torino – Inter, historia

W tym sezonie obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie na początku września. Wówczas skromne zwycięstwo odnieśli na własnym obiekcie zawodnicy Interu Mediolan po golu strzelonym przez Marcelo Brozovicia w 89. minucie. W poprzednich czterech starciach nie było niespodzianek – trzykrotnie zwyciężali popularni “Nerazzurri”, a także padł jeden remis.

Torino – Inter, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania według bukmacherów jest Torino. To za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnych trybun, a także w drużynie Interu ma dojść do roszad w składzie, aby kluczowi zawodnicy nie nabawili się urazów i byli w pełni gotowi na finał Champions League. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo piłkarzy Ivana Juricia to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.34 – 2.40 podczas gdy na wygraną “Nerazzurrich” sięgają nawet 3.10. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

Torino – Inter, kto wygra?

Torino – Inter, przewidywane składy

Torino – Inter, transmisja meczu

Sobotni mecz 38. kolejki Serie A pomiędzy Torino z Interem rozpocznie się o godzinie 18:30. Spotkanie w polskiej telewizji będzie dostępne na Eleven Sports 2. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

