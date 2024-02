Szachtar Donieck – Olympique Marsylia: typy i kursy na czwartkowy mecz 1/16 finału Europa League. Patrząc na potencjał obu ekip trudno wskazać zdecydowanego faworyta do awansu.

IMAGO / Panoramic Na zdjęciu: Quentin Merlin - Marsylia

Szachtar Donieck Olympique Marsylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2024 20:06 .

Szachtar Donieck – Olympique Marsylia: typy bukmacherskie

Szachtar solidnie spisywał się w Lidze Mistrzów jesienią i choć nie awansował do fazy pucharowej, zgromadził dziewięć punktów. Nie będzie dla Marsylii wygodnym rywalem. Ukraińcy mogą poza tym wykorzystać poważny kryzys w jakim znajduje się ich czwartkowy przeciwnik. Nasz typ: wygrana Szachtara.

Betclic 3.10 Wygrana Szachtara Odwiedź Betclic

Szachtar Donieck – Olympique Marsylia: ostatnie wyniki

Olympique Marsylia rywalizowała w Europa League już jesienią i zajęła drugie miejsce w grupie B, gdzie rywalizowała z Brighton, Ajaksem i AEK-iem Ateny. Francuzi w sześciu meczach uzbierali 11 oczek i doznali tylko jednej porażki. Szachtar z kolei rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie zajął trzecią lokatę w tabeli. Ukraińcy zdobyli 9 punktów i wyprzedzili w końcowym rozrachunku tylko Antwerpię. Musieli natomiast uznać wyższość Barcelony i FC Porto.

Marsylia przeżywa kryzys i spadła na odległe, ósme miejsce w ligowej tabeli. Drużyna dowodzona przez Gennaro Gattuno nie wygrała od pięciu meczów, ostatnimi czasy przeplatając remisy porażkami. W ostatni weekend Marsylia straciła dwa punkty w starciu u siebie z Metz (1:1).

Szachtar też nie zaliczy tego sezonu do udanych. W lidze ukraińskiej zajmuje po 15 kolejkach czwartą lokatę w tabeli. Ekipa dowodzona przez Chorwata Marino Pusicia czeka nadal na wznowienie rozgrywek ligowych po zimowej przerwie, a w ostatnich tygodniach grała jedynie mecze sparingowe. Pozostaje pytanie czy brak tak dużego ogrania jak w przypadku OM będzie miało wpływ na losy rywalizacji.

Szachtar Donieck – Olympique Marsylia: historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz pierwszy od sezonu 2008/2009. Wówczas – także w Europa League – rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale rozgrywek. Szachtar wygrał u siebie 2:0. W rewanżu postawił kropkę nad „i” ogrywając Marsylię 2:1. Dwumecz ten był wyraźnie jednostronnym widowiskiem.

Szachtar Donieck – Olympique Marsylia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to Olympique Marsylia jest nieznacznym faworytem tego meczu. Odzwierciedla to kurs na zwycięstwo gości, który wynosi 2.30. Z kolei na wygraną Szachtara kurs oscyluje w granicach 3.10. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic, to przy rejestracji wykorzystując kod promocyjny Betclic GOALPL, możesz liczyć na zakład bez ryzyka 200 zł.

Szachtar Donieck – Olympique Marsylia: transmisja meczu

Mecz Szachtar Donieck – Olympique Marsylia zostanie rozegrany w czwartek 15 lutego o 18:45. Spotkanie to odbędzie się w ramach fazy pucharowej rozgrywek Europa League, które odbywają się pod egidą UEFA. Transmisję na żywo z tego meczu zobaczymy na antenie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.