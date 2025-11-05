Sparta Praga – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2025)

Raków Częstochowa i Sparta Praga zmierzą się ze sobą w starciu trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Emocji nie zabraknie. Mecz zacznie się o godzinie 18:45.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Sparta Praga – Raków Częstochowa: przewidywania

Raków Częstochowa i Sparta Praga to drużyny, które aktualnie w tabeli Ligi Konferencji dzieli zaledwie jeden punkt. Wicemistrzowie Polski jak dotąd pozostają niepokonani w europejskich pucharach. Z kolei Czesi mają za sobą porażkę z Rijeką.

Ekipa z Pragi w ostatnim czasie jest daleka od wybornej dyspozycji. Sparta w pięciu ostatnich potyczkach zdołała wygrać tylko raz. Czerwono-niebiescy mogą się natomiast pochwalić trzema kolejnymi zwycięstwami, co może stawiać tę ekipę w uprzywilejowanym położeniu.

Nigdy wcześniej oba zespoły nie miały okazji ze sobą rywalizować. Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Polska drużyna imponuje jednak tym, że ostatnio całkiem nieźle radzi sobie w roli gościa. W związku z tym można rozważyć scenariusz, w którym Czerwono-niebiescy nie poniosą porażki. Mój typ: Raków nie przegra.

Sparta Praga – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

Ekipa z Czechów podejdzie do rywalizacji, mając za sobą ligową porażkę z Karwiną (1:2). Ogólnie w trzech ostatnich występach Sparta uległa też Rijece (0:1). Pokonała natomiast Bohemians (2:1). Na swoim stadionie zespół z Pragi jest bez porażki w oficjalnych spotkaniach od 24 maja tego roku.

Wicemistrzowie Polski ostatnio zaliczyli natomiast trzy z rzędu zwycięstwa. Raków pokonywał kolejno: Jagiellonię Białystok (2:1), Cracovię (3:0) i Lechię Gdańsk (2:1). Na wyjazdach częstochowianie w trzech ostatnich starciach przegrali natomiast tylko raz.

Sparta Praga – Raków Częstochowa: historia

Nigdy wcześniej obie drużyny nie miały okazji zagrać ze sobą. Czwartkowa potyczka będzie zatem historyczną, bo pierwszą z udziałem obu ekip na europejskiej scenie.

Sparta Praga – Raków Częstochowa: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Sparty

wygraną Rakowa

remisem wygraną Sparty 0%

wygraną Rakowa 100%

remisem 0% 2+ Votes

Sparta Praga – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić kontuzjowani: Asger Sorensen, Elias Cobbaut, Lukas Sedilek czy Magnus Kofod Andersen i Domonik Holly. Z kolei ekipa z Częstochowy musi sobie radzić bez takich graczy jak: Zoran Arsenić, Wladyslav Kochergin i Erick Otieno.

Sparta: Vindahl – Zeleny, Panak, Uchenna, Rynes, Kairinen, Vydra, Preciado, Mercado, Rrahmani, Birmancevic

Raków: Zych – Svarnas, Racovitan, Konstantopoulos, Amorim, Repka, Barath, Ameyaw, Pieńko, Brunes, Diaby-Fadiga.

Sparta Praga – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa z Czech. Typ na wygraną Sparty oszacowano na 1.77. Remis wyceniono na 3.70. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Rakowa kształtuje się na poziomie 4.90 i to najmniej prawdopodobny wariant.

Sparta Praga Raków Częstochowa 1.77 3.70 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2025 22:43 .

Sparta Praga – Raków Częstochowa: transmisja

Czwartkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisję z meczu Sparta Praga – Raków Częstochowa będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

