Slavia Praga – AC Milan, typy i przewidywania

W czwartkowy wieczór rozstrzygną się losy awansu do ćwierćfinałów Ligi Europy. W jednym z meczów Slavia Praga podejmie AC Milan. W pierwszym spotkaniu to Rossoneri zwyciężyli 4:2, a więc przed gospodarzami arcytrudne zadanie odrobienia strat.

Patrząc na to, co było tydzień temu, można się spodziewać bardzo otwartego widowiska. Moim zdaniem ponownie obie drużyny strzelą gola, a wszystko dlatego, że gospodarze muszą podejść bardzo ofensywnie, aby powalczyć o awans.

Slavia Praga – AC Milan, ostatnie wyniki

Slavia Praga w pięciu ostatnich meczach zanotowała dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki. To bilans, który z pewnością nie napawa optymizmem przed rewanżem. Z kolei AC Milan może pochwalić się trzema wygranymi, remisem i tylko jedną porażką z Rennes.

Slavia Praga – AC Milan, historia

Historia meczów bezpośrednich obu drużyn jest bardzo krótka, bo zaczęła się tydzień temu. W pierwszym spotkaniu Slavii z Milanem lepsi byli Rossoneri, którzy wygrali 4:2.

Slavia Praga – AC Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu są goście, co nie jest zbyt dużąniespodzianką. Kurs na wygraną Milanu wynosi około 2.15, a typ na zwycięstwo Slavii to mniej więcej 3.10. Natomiast kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.75. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Slavia Praga – AC Milan, przewidywane składy

Slavia Praga Jindřich Trpišovský 4-2-3-1 AC Milan Stefano Pioli

Slavia Praga – AC Milan, kto wygra?

Slavia Praga – AC Milan, transmisja meczu

Nadchodzące spotkanie Slavii z Milanem rozpocznie się w czwartek (14 marca) o godzinie 18:45. Transmisja z tego widowiska będzie dostępna tylko w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay.

