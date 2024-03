Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Sheffield United – Arsenal, typy bukmacherskie

Arsenal przystąpi do tego spotkania w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Patrząc na formę prezentowaną przez obie drużyny trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa gości. W przypadku tego meczu zasadne jest pytanie, nie czy Arsenal wygra, ale w jakim stosunku bramkowym. W ostatnich trzech spotkaniach zespół Mikela Artety gromił swoich rywali i w poniedziałek będzie chciał potwierdzić świetną formę strzelecką. Moim zdaniem piłka przynajmniej trzy razy wyląduje w bramce Sheffield Utd. Mój typ: Arsenal – powyżej 2,5 bramki

Sheffield United – Arsenal, ostatnie wyniki

Arsenal może się obecnie pochwalić serią sześciu kolejnych ligowych wygranych. Kanonierzy znajdują się w wysokiej formie, czego potwierdzeniem są wyniki trzech ostatnich meczów w Premier League. Drużyna Mikela Artety zdobyła w nich aż 15 bramek, tracąc przy tym zaledwie jedną. Arsenal wygrywał z West Hamem United (6:0), Burnley (5:0) i Newcastle United (4:1). Potwierdził tym samym, że nadal liczy się w walce o mistrzowski tytuł. Aktualnie ma pięć punktów straty do prowadzącego Liverpoolu, ale w poniedziałek może tę różnicę zmniejszyć do zaledwie trzech punktów.

Tymczasem Sheffield United zamyka obecnie ligową tabelę i obok Burnley jest głównym kandydatem do pożegnania się z Premier League. Niedawno drużynie Chrisa Wildera udało się odnieść trzecie zwycięstwo w tym sezonie, pokonując 3:1 rywala w walce o utrzymanie – Luton Town. W kolejnych spotkaniach ekipa z Sheffield musiała uznać wyższość Brighton (0:5) i Wolverhamptonu (0:1).

Sheffield United – Arsenal, historia

Trzy ostatnie ligowe potyczki obu zespołów zakończyły się wygranymi Arsenalu, który również do poniedziałkowego meczu przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. W pierwszej potyczce w tym sezonie, która miała miejsce pod koniec października, Kanonierzy wygrali efektownie 5:0. Świetne spotkanie rozegrał wówczas Nketiah, który trzy razy wpisał się na listę strzelców. Po jednym trafieniu dołożyli Vieira i Tomiyasu.

Sheffield United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się w tym meczu zwycięstwa Arsenalu. Potwierdzają to oferowane przez nich kursy na mecz. W STS kurs na wygraną Arsenalu to zaledwie 1.18. Z kolei sensację w postaci zwycięstwa gospodarzy można obstawić po kursie przekraczającym nawet 15.00. Taki zakład warto zabezpieczyć jednak zakładem bez ryzyka. Cashback 100 zł możesz wykorzystać podając podczas rejestracji kod do STS GOAL.

Sheffield United – Arsenal, typ kibiców

Sheffield United – Arsenal, przewidywane składy

Sheffield United nadal zmaga się z plagą kontuzji. W poniedziałkowym meczu z tego powodu nie będzie mogło zagrać aż siedmiu zawodników, a Mason Holgate pauzuje za kartki.

W zespole Arsenalu na pewno nie wystąpi Jurrien Timber, a mało prawdopodobne są występy Ołeksandra Zinczenki i Takehiro Tomiyasu. Na kolejny występ od pierwszej minuty może natomiast liczyć reprezentant Polski Jakub Kiwior.

Sheffield United Chris Wilder 3-5-1-1 Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 9 Oliver McBurnie 18 Wesley Foderingham 22 Thomas Davies 23 Ben Osborn 24 Oliver Arblaster 29 Sam Curtis 32 William Osula 35 Andre Brooks 46 Dovydas Sasnauskas 1 Aaron Ramsdale 9 Gabriel Jesus 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 17 Cedric Soares 19 Leandro Trossard 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny

Sheffield United – Arsenal, transmisja meczu

Ostatnie spotkanie 27. kolejki Premier League rozegrane zostanie w poniedziałek (4 maca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale CANAL+ Sport 2.

