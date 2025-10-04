Sevilla – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Sevilla – Barcelona: przewidywania
W niedzielę czeka nas niezwykle ciekawe spotkanie hiszpańskiej La Liga. W hicie 7. kolejki zmierzy się ze sobą bowiem zespół Sevilli z Barceloną. Wszystko oczywiście wskazuje na to, że to goście są zdecydowanym faworytem tego meczu i po porażce w środę będą chcieli szybko się odkuć. Dlatego też – nawet pomimo problemów kadrowych zespołu Hansiego Flicka – to oni powinno kontrolować ten mecz i spokojnie go wygrać. Mój typ na to spotkanie: Barcelona wygra mecz.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Sevilla – Barcelona: typy bukmacherskie
- Typ na wygraną Barcelony: kurs 1.46
- Typ na powyżej 2,5 gola w meczu: kurs 1.42
- Typ na obie drużyny strzelą gola: kurs 1.58
Najbezpieczniejszym typem będzie najpewniej zwycięstwo Barcelony, bowiem zespół gości jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Poza tym ciekawym typem wydaje się typ na BTTS, a więc, że obie drużyny strzelą gola.
Sevilla – Barcelona: ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki obu tych zespołów są do siebie dość podobne. Sevilla w poprzedniej kolejce pokonała zespół Rayo Vallecano 1:0. Wcześniej udawało się również okazać lepszym od chociażby Deportivo Alaves. Ogólnie w tym sezonie na koncie tego zespołu jest 10 punktów, a to daje 9. miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej.
Z kolei FC Barcelona miała oczywiście w ostatnim czasie trudniejszy terminarz, czego przykładem może być środowa porażka z PSG przed własną publicznością. Duma Katalonii uległa w hicie Ligi Mistrzów 1:2, wcześniej jednak zanotowała pięć spotkań z rzędu ze zwycięstwem. W tym czasie udało się pokonać m.in. Newcastle. Obecnie zajmują oni fotel lidera tabeli La Liga.
Sevilla – Barcelona: historia
Historia spotkań obu tych zespołów jest długa i oczywiście z korzyścią dla Barcelony. W poprzednim sezonie rywalizacja dwukrotnie wyglądała bardzo podobnie. Gdy w roli gospodarza występowała FC Barcelona, to pokonała ona zespół Sevilli 5:1, a w rewanżu było 4:1 dla ekipy Hansiego Flicka. Jeśli chcieć znaleźć ostatnie trzy punkty Sevilli w rywalizacji z Dumą Katalonii, to należy cofnąć się aż do roku 2021, wówczas taki wynik padł, ale w Pucharze Króla. Ogólnie jednak Blaugrana można pochwalić się serią siedmiu spotkań z rzędu ze zwycięstwem na niedzielnymi rywalami.
Sevilla – Barcelona: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Sevilla 0%
- Remis 0%
- Barcelona 100%
1+ Votes
Sevilla – Barcelona: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół FC Barcelony. Kurs na zwycięstwo Dumy Katalonii wynosi mniej więcej 1.46. Z kolei remis można postawić za około 4.90. Jeśli chcemy jednak zagrać na sensacyjny wynik, czyli zwycięstwo gospodarzy, to trzy punkty Sevilli można postawić za nawet 5.75.
Sevilla – Barcelona: transmisja
Ten mecz La Liga pomiędzy Sevillą a Barceloną będzie można oglądać na kanale Canal+ Sport oraz online w serwisie CANAL+ Online. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 5 października 2025 roku o godzinie 16:15.
Dostępna będzie również transmisja darmowa w STS TV. Aby ją odblokować, należy:
- Zarejestrować konto w STS z kodem GOAL,
- Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł,
- Wejść do zakładów live i uruchomić transmisję meczu Sevilla – Barcelona.
*Reklama
Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STSSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.