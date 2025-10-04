Sevilla – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Sevilla - Barcelona: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na bardzo ciekawie zapowiadający się mecz La Liga. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejne zwycięstwo Dumy Katalonii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Sevilla – Barcelona: przewidywania

W niedzielę czeka nas niezwykle ciekawe spotkanie hiszpańskiej La Liga. W hicie 7. kolejki zmierzy się ze sobą bowiem zespół Sevilli z Barceloną. Wszystko oczywiście wskazuje na to, że to goście są zdecydowanym faworytem tego meczu i po porażce w środę będą chcieli szybko się odkuć. Dlatego też – nawet pomimo problemów kadrowych zespołu Hansiego Flicka – to oni powinno kontrolować ten mecz i spokojnie go wygrać. Mój typ na to spotkanie: Barcelona wygra mecz.

STS 1.46 Barcelona wygra mecz Zagraj!

Sevilla – Barcelona: typy bukmacherskie

Typ na wygraną Barcelony: kurs 1.46

Typ na powyżej 2,5 gola w meczu: kurs 1.42

Typ na obie drużyny strzelą gola: kurs 1.58

Najbezpieczniejszym typem będzie najpewniej zwycięstwo Barcelony, bowiem zespół gości jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Poza tym ciekawym typem wydaje się typ na BTTS, a więc, że obie drużyny strzelą gola.

Sevilla – Barcelona: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu tych zespołów są do siebie dość podobne. Sevilla w poprzedniej kolejce pokonała zespół Rayo Vallecano 1:0. Wcześniej udawało się również okazać lepszym od chociażby Deportivo Alaves. Ogólnie w tym sezonie na koncie tego zespołu jest 10 punktów, a to daje 9. miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej.

Z kolei FC Barcelona miała oczywiście w ostatnim czasie trudniejszy terminarz, czego przykładem może być środowa porażka z PSG przed własną publicznością. Duma Katalonii uległa w hicie Ligi Mistrzów 1:2, wcześniej jednak zanotowała pięć spotkań z rzędu ze zwycięstwem. W tym czasie udało się pokonać m.in. Newcastle. Obecnie zajmują oni fotel lidera tabeli La Liga.

Sevilla – Barcelona: historia

Historia spotkań obu tych zespołów jest długa i oczywiście z korzyścią dla Barcelony. W poprzednim sezonie rywalizacja dwukrotnie wyglądała bardzo podobnie. Gdy w roli gospodarza występowała FC Barcelona, to pokonała ona zespół Sevilli 5:1, a w rewanżu było 4:1 dla ekipy Hansiego Flicka. Jeśli chcieć znaleźć ostatnie trzy punkty Sevilli w rywalizacji z Dumą Katalonii, to należy cofnąć się aż do roku 2021, wówczas taki wynik padł, ale w Pucharze Króla. Ogólnie jednak Blaugrana można pochwalić się serią siedmiu spotkań z rzędu ze zwycięstwem na niedzielnymi rywalami.

Sevilla – Barcelona: kto wygra?

Kto wygra mecz? Sevilla

Remis

Barcelona Sevilla 0%

Remis 0%

Barcelona 100% 1+ Votes

Sevilla – Barcelona: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół FC Barcelony. Kurs na zwycięstwo Dumy Katalonii wynosi mniej więcej 1.46. Z kolei remis można postawić za około 4.90. Jeśli chcemy jednak zagrać na sensacyjny wynik, czyli zwycięstwo gospodarzy, to trzy punkty Sevilli można postawić za nawet 5.75.

Sevilla FC FC Barcelona 5.75 4.90 1.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 13:21 .

Sevilla – Barcelona: transmisja

Ten mecz La Liga pomiędzy Sevillą a Barceloną będzie można oglądać na kanale Canal+ Sport oraz online w serwisie CANAL+ Online. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 5 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Dostępna będzie również transmisja darmowa w STS TV. Aby ją odblokować, należy:

Zarejestrować konto w STS z kodem GOAL, Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł, Wejść do zakładów live i uruchomić transmisję meczu Sevilla – Barcelona.

