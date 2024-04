PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Rzeszów

Resovia Stal Rzeszów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 10:12 .

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, typy i przewidywania

Resovia została wskazana przez ekspertów, jako nieznaczny faworyta do zwycięstwa w tym starciu. Jednak to Stal Rzeszów notuje serię trzech wygranych z rzędu, jest wyżej w tabeli i wygrała dwa ostatnie mecze bezpośrednie. Gospodarze przystąpią do tego spotkania z “nożem na gardle”, ponieważ po porażce z Polonią Warszawa i kolejnym słabym występie znaleźli się w strefie spadkowej. Derby zawsze rządzą się własnymi prawami, ale tym razem więcej przemawia za Stalą. Mój typ: zwycięstwo Stali Rzeszów – TAK.

Superbet 2,75 Zwycięstwo Stali Rzeszów Odwiedź Superbet

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Resovia ma na swoim koncie dwie porażki z rzędu i tylko jedno wygrane spotkanie z ostatnich pięciu. Ich forma pozostawia wiele do życzenia, o czym świadczy miejsce w strefie spadkowej. Stal Rzeszów jest z kolei jedenasta i ma na swoim koncie trzy ligowe wygrane z rzędu (Znicz, Wisła, P., Motor), co pozwoliło jej zadomowić się w środkowej strefie tabeli.

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, historia

Stal Rzeszów notuje krótką serię dwóch wygranych z rzędu w pojedynkach z Resovią. Wcześniej to gospodarze piątkowej potyczki wygrywali dwukrotnie, w tym raz po rzutach karnych, które decydowały o awansie do Fortuna 1 Ligi.

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem derbów Rzeszowa w oczach ekspertów jest Resovia. Warto jednak pamiętać, że to Stal znajduje się w zdecydowanie lepszej dyspozycji w ostatnich tygodniach. Z tego powodu zachęcam do skorzystania z oferty Superbet dla nowych użytkowników. Nasz kod bonusowy do Superbet GOAL to bonusy o łącznej wartości 3755 zł, w tym zakład bez ryzyka.

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Resovii 20% Remisem 0% Zwycięstwem Stali 80% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Resovii

Remisem

Zwycięstwem Stali

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, przewidywane składy

Resovia: Gliwa, Bąk, Bukhal, Adamski, Mikulec, Kanach, Urynowicz, Eizenchart, Ibe-Torti, Łyszczarz, Muratović.

Stal: Wrąbel, Warczak, Kościelny, Gora, Oleksy, Bukowski, Łysiak, Thill, Lyczko, Diaz, Prokić.

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów, transmisja meczu

Derby Rzeszowa z udziałem Resovii oraz Stali będą transmitowane na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie dostępny również online w aplikacji Polsat Box Go oraz w usłudze PPV. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.