Stade Rennes – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2026)

Stade Rennes - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 22. kolejki rozgrywek Ligue 1. Początek rywalizacji już w piątek (13 stycznia) o godzinie 19:00.

Rennes – PSG, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od starcia, w którym zobaczymy Paris Saint-Germain. Paryżanie tego dnia zmierzą się na wyjeździe ze Stade Rennes. Dla podopiecznych Luisa Enrique będzie to ważny sprawdzian w kontekście walki o utrzymanie pozycji lidera tabeli. Gospodarze natomiast spróbują wykorzystać atut własnego stadionu i sprawić niespodziankę faworyzowanemu rywalowi, licząc na cenne punkty w ligowej rywalizacji.

Ja uważam, że tego dnia przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Rennes – PSG, ostatnie wyniki

Stade Rennes znajduje się w fatalnej formie. Gospodarze piątkowej potyczki w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli jeden remis (1:1 z Le Havre) i ponieśli aż cztery porażki (0:2 z Lorient, 0:4 z Monaco, 0:3 z Olympique Marsylią w Pucharze Francji oraz 1:3 z Lens).

Paris Saint-Germain natomiast gra swoje. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Luisa Enrique odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Auxerre, 2:1 ze Strasbourgiem oraz 5:0 z Olympique Marsylią), zaliczyli jeden remis (1:1 z Newcastle United w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów).

Rennes – PSG, historia

Rywalizacja Stade Rennes z Paris Saint-Germain od lat jest stałym elementem rozgrywek Ligue 1, choć przez długi czas miała wyraźnie jednostronny charakter. Wraz z rosnącą potęgą PSG paryżanie częściej wychodzili zwycięsko z bezpośrednich pojedynków, regularnie dominując w ligowych starciach. Rennes jednak wielokrotnie potrafiło sprawić niespodziankę, zwłaszcza na własnym stadionie, gdzie niejednokrotnie urywało punkty faworytowi. Dzięki temu ich mecze często należą do bardziej nieprzewidywalnych pojedynków we francuskiej lidze.

Rennes – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.42. W przypadku zwycięstwa Stade Rennes natomiast sięga nawet 6.60.

Rennes Paris Saint-Germain 6.60 5.00 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 16:20

Rennes – PSG, przewidywane składy

Rennes – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Stade Rennes – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

