Real Madryt – Las Palmas: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2023)

Real Madryt – Las Palmas, typy i przewidywania

Wiele czynników złożyło się na porażkę Realu Madryt z Atletico. Coraz mocniej odczuwalny jest brak Viniciusa Juniora, jak również Edera Militao i Thibauta Courtoisa. Kepa Arrizabalaga nie zapewnia między słupkami takiej jakości, jak Belg. W najbliższym spotkaniu Królewscy zmierzą się z najlepszą defensywą La Liga. Las Palmas straciło tylko cztery bramki i pod tym względem nie ma sobie równych. Z drugiej strony beniaminek trafił do siatki rywali tylko dwa razy. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Real Madryt – Las Palmas, ostatnie wyniki

Porażka z Atletico Madryt była dla Realu pierwszą w tym sezonie. Królewscy wcześniej wygrali wszystkie spotkania, między innymi z Celtą Vigo, Getafe, czy Realem Sociedad. W Lidze Mistrzów odnieśli skromne zwycięstwo 1:0 nad Unionem Berlin.

Las Palmas dopiero w ostatniej kolejce wygrało po raz pierwszy w kampanii 2023/24. Beniaminek pokonał 1:0 Granadę. Wcześniej doznał porażek z Sevillą, a także Gironą. W 3. kolejce dość nieoczekiwanie wywalczył remis w rywalizacji z Realem Sociedad.

Real Madryt – Las Palmas, sytuacja kadrowa

Wciąż niedostępni dla Carlo Ancelottiego pozostają Thibaut Courtois, Arda Gueller i Eder Militao. Wątpliwy wydaje się również występ Viniciusa Juniora, a także Daniego Carvajala. Obaj zawodnicy mierzą się z lekkimi urazami.

Beniaminek do Madrytu przyjedzie bez pięciu zawodników. Istotny może być brak zawieszonego za czerwoną kartkę Miki Marmola. Hiszpan był jednym z filarów defensywy.

Real Madryt – Las Palmas, historia

Brutalny dla Las Palmas jest bilans meczów z Realem Madryt. Ekipa z Wysp Kanaryjskich w swojej historii wygrała tylko raz. Ostatni raz z Królewskimi miała okazję mierzyć się w 2018 roku. Wówczas Los Blancos wygrali oba spotkania ligowe 3:0.

Real Madryt – Las Palmas, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują na to, że każdy inny wynik niż zwycięstwo Realu Madryt traktowany będzie w charakterze wielkiej niespodzianki. Typ na wygraną Królewskich to 1.25. Kursy na remis wahają się w przedziale 6.30-7.25. Typ na zwycięstwo Las Palmas osiąga wartość nawet 13.00. Spotkanie warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bezpieczny zakład do 100 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Real Madryt – Las Palmas, kto wygra

Real Madryt – Las Palmas, przewidywane składy

Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-2-1 Las Palmas (Przewidywany skład) 4-5-1 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-2-1 Las Palmas (Przewidywany skład) 4-5-1 Trenerzy ▼ Carlo Ancelotti García Pimienta Rezerwowi ▼ 6 Nacho Fernandez

13 Andriy Lunin

14 Joselu

18 Aurelien Tchouameni

19 Daniel Ceballos

21 Brahim Díaz

23 Ferland Mendy

30 Fran González Aaron Escandell 1

Marvin Park 2

Javi Munoz 5

Éric Curbelo 6

Cristian Herrera 7

Álvaro Lemos 14

Sory Kaba 16

Daley Sinkgraven 18

Marc Cardona 19

Real Madryt – Las Palmas, transmisja

Maturalnie mecz Realu Madryt z Las Palmas transmitowany będzie w polskiej telewizji. Obejrzycie go na antenie CANAL+Sport 2. Spotkanie rozegrane zostanie w środę 27 września o godzinie 19:00.

