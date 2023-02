PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Derbom Madrytu zawsze towarzyszą wielkie emocje, więc tak samo powinno być na Santiago Bernabeu w najbliższą sobotę. Królewscy muszą pokonać Rojiblancos, by wciąż wierzyć w obronę mistrzowskiego tytułu. Kto wyjdzie zwycięsko z prestiżowej potyczki? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek starcia w sobotę 25 lutego o godzinie 18:30.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Atletico Madryt 1.85 3.75 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2023 09:45 .

Real Madryt – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Zespół Carlo Ancelottiego w ligowej tabeli traci aż 8 oczek do lidera z Barcelony. Co prawda, taka strata punktowa jest możliwa do odrobienia, biorąc pod uwagę fakt, że Duma Katalonii na pewno zaliczy jakieś potknięcie, a przed nami jeszcze El Clasico. Najpierw Real Madryt musi jednak uporać się z rywalem zza miedzy – Atletico – z którym w najbliższą sobotę 25 lutego o godzinie 18:30 zagra w spotkaniu w ramach 23. kolejki La Ligi. Derby stolicy zawsze wiążą się z gorącą atmosferą, dlatego nie możemy doczekać się tego meczu.

Los Blancos nie mogą pozwolić sobie na kolejne wpadki, jeśli marzą o obronie mistrzowskiego tytułu. Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt.

STS 1.79 Wygrana Realu Madryt Zagraj!

Real Madryt – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt wraca do dobrej dyspozycji, bowiem zanotował cztery zwycięstwa w pięciu poprzednich spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Los Blancos w ostatniej kolejce ligowej wygrali z Osasuną Pampeluna 2:0. Atletico Madryt w ostatnim czasie także nie zawodzi swoich kibiców (trzy zwycięstwa, remis, porażka), a w weekend uporało się z zawsze groźnym Athletikiem Bilbao (1:0).

Real Madryt – Atletico Madryt, historia

Z pięciu poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami Real wygrał aż trzy, raz triumfowało Atletico i padł jeden remis. W ostatnich derbach Madrytu w ćwierćfinale Pucharu Króla w regulaminowym czasie gry na tablicy wyników mieliśmy remis 1:1, ale Królewscy po dogrywce pokonali Rojiblancos 3:1.

Real Madryt – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem potyczki na Santiago Bernabeu rzecz jasna są gospodarze. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 4.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Atletico Madryt, przewidywane składy

Carlo Ancelotti prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Davida Alaby, Rodrygo, Ferlanda Mendy’ego oraz Mariano Diaza. W drużynie Diego Simeone niepewny jest występ Rodrigo De Paula, Thomasa Lemara, Sergio Reguilona, a także Memphisa Depaya.

Real: Courtois; Carvajal, Militao, Ruediger, Nacho; Modrić, Ceballos, Camavinga; Vinicius, Benzema, Valverde

Atletico: Oblak; Molina, Gimenez, Hermoso, Mandava; Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Griezmann, Correa

Real – absencje:

Atletico – absencje:

Real Madryt – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu 0% remisem 0% zwycięstwem Atletico 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Atletico

Real Madryt – Atletico Madryt, transmisja meczu

Derby Madrytu transmitowane będą na Eleven Sports 1, a także na stronach STS, Fortuna oraz Betclic. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 288 zł (48 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 126 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek meczu na Santiago Bernabeu w sobotę 25 lutego o godzinie 18:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.