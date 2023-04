Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2023)

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Rayo – Barcelona, typy bukmacherskie

Faworyt tego spotkania jest jeden, choć forma prezentowana przez Barcelonę pozostawia wiele do życzenia. Drużyna Rayo również nie jest w najlepszym momencie tego sezonu i trudno spodziewać się, aby była w stanie sprawić kolejną niespodziankę w starciu z Dumą Katalonii. Goście chcą jak najszybciej zapewnić sobie mistrzowski tytuł, a potrzebują do tego punktów. Trzy mają do zdobycia w Madrycie. My w tym meczu stawiamy na Barcelonę. Nasz typ: wygrana Barcelony

Rayo – Barcelona, ostatnie wyniki

Na osiem kolejek przed zakończeniem sezonu FC Barcelona utrzymuje 11-punktową przewagę nad strefą spadkową. Mistrzowski tytuł wydaje się być niezagrożony, ale drużynie Xaviego Hernandeza pozostało jeszcze do postawienia kilka kroków. Jeden z nich mogą zrobić w środowy wieczór, kiedy na wyjeździe z zmierzą się z Rayo Vallecano. Spotkanie rozegrane zostanie kilka dni po tym, jak Duma Katalonii skromnie 1:0 pokonała Atletico Madryt. Wygrana ta przyszła po dwóch z rzędu rozczarowujących występach, w których Barcelona dzieliła się punktami z Gironą (0:0) i Getafe (0:0).

Teraz Barcelonie przyjdzie zagrać w Madrycie z Rayo Vallecano, które zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, a w ostatnich tygodniach spisywało się raczej słabo. Z dziesięciu ostatnich ligowych spotkań wygrało tylko jedno, ogrywając w połowie kwietnia Osasunę Pampeluna (2:1). W ostatniej kolejce Rayo musiało na wyjeździe uznać wyższość Realu Sociedad (1:2).

Rayo – Barcelona, historia

Biorąc pod uwagę potencjał obu zespołów, wydawać by się mogło, że Barcelona nie powinna mieć problemów z regularnym ogrywaniem Rayo. Tak jednak nie jest. Duma Katalonii nie wygrała żadnego z trzech ostatnich ligowych pojedynków, a dwukrotnie schodziła z boiska pokonana. W jesiennej konfrontacji obu zespołów na Camp Nou nie padła ani jedna bramka.

Rayo – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta środowego spotkania stawiają oczywiście Barcelonę, ale nie można tutaj mówić o pełnym przekonaniu co do jej zwycięstwa. Kursy na wygraną Dumy Katalonii wahają się w przedziale 1.75-1.80. Rozważając typ na ten mecz warto zwrócić uwagę na promocję STS dostępną z kodem promocyjnym GOAL, która pozwala zagrać na gola Barcelony lub Rayo po kursie 125.00.

Rayo – Barcelona, kto wygra?

Rayo – Barcelona, przewidywane składy

Rayo do środowego spotkania przystąpi poważnie osłabione. Na murawie nie zobaczymy przede wszystkim kontuzjowanego Radamela Falcao i pauzującego za żółte kartki Santiego Comesany. Do składu mogą natomiast wrócić Alejandro Catena i Alvaro Garcia.

Z problemami kadrowymi cały czas zmaga się także trener Barcelony Xavi Hernandez. Ze względów zdrowotnych wyłączeni z gry są Ousmane Dembele, Sergi Roberto i Andreas Christensen. Za kartki pauzuje z kolei Sergio Busquets.

Rayo – Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie 31. kolejki La Liga Rayo Vallecano – FC Barcelona odbędzie się w środę (26 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy z kolei w usłudze CANAL+ online, która dostępna jest w atrakcyjnej promocji. Przy zakupie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+ zaoszczędzimy 60 zł względem standardowej oferty. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Rywalizację obu drużyn możemy również obejrzeć zupełnie za darmo. Taką opcję daje usługa STS TV, do której dostęp uzyskamy spełniając dwa proste warunki – zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

