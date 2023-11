IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona nie wygrała żadnego z ostatnich czterech meczów przeciwko Rayo. Bilans ten wygląda nieprawdopodobnie, ale jest jak najbardziej prawdziwy. W stolicy Katalonii zdają sobie sprawę, że forma drużyny w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Jednocześnie wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na potknięcia w takich meczach jako sobotni z Rayo. Po przerwie na spotkania reprezentacji goście będą chcieli w zwycięskim stylu wrócić do rywalizacji. Choć uważam, że zespół Xaviego Hernandeza czeka niełatwy pojedynek, to moim zdaniem wrócą do stolicy Katalonii z kompletem punktów. Mój typ: wygrana Barcelony

Rayo – Barcelona, ostatnie wyniki

Rayo Vallecano spisuje się w obecnym sezonie ze zmiennym skutkiem, w efekcie czego plasuje się w środku ligowej tabeli. Z ostatnich pięciu ligowych spotkań zespół z Madrytu wygrał tylko jedno, doznał jednej porażki i zanotował trzy remisy. Obecnie pozostaje bez wygranej w La Liga od miesiąca – 22 października pokonał 1:0 Las Palmas.

FC Barcelona do rywalizacji w 14. kolejce przystąpi zajmując dopiero trzecie miejsce w tabeli. Przed Dumą Katalonii plasują się drużyny Girony i Realu Madryt. Przed przerwą reprezentacyjną zespół Xaviego Hernandeza odniósł dwa ligowe zwycięstwa. Najpierw pokonał 1:0 na wyjeździe Real Sociedad, a następnie wygrał u siebie 2:1 z Deportivo Alaves. Mecze te przedzieliła niespodziewana porażka 0:1 z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów.

Rayo – Barcelona, historia

To może być dość szokująca informacja, ale Barcelona nie wygrała żadnego z czterech ostatnich ligowych meczów z Rayo. W tym czasie zespół z Madrytu odniósł dwa zwycięstwa, a dwa spotkania zakończyły się podziałem punktów. Rayo triumfowało między innymi w ostatnim starciu tych drużyn, które miało miejsce 26 kwietnia. Wówczas gospodarze wygrali 2:1. FC Barcelona po raz ostatni znalazła sposób na Rayo w marcu 2019 roku.

Rayo – Barcelona, przewidywane składy

Gospodarze do sobotniego spotkania przystąpią bez dwóch zawodników – kontuzjowanego Oscara Trejo i pauzującego za kartki Alvaro Garcii. Tym samym szkoleniowiec Rayo Francisco będzie zmuszony do dokonania dwóch roszad w wyjściowej jedenastce.

Największym zmartwieniem trenera Barcelony Xaviego Hernandeza jest poważna kontuzja Gaviego, który w tym sezonie nie pojawi się już na murawie. W sobotnim meczu w składzie gości może również zabraknąć Marca-Andre ter Stegena.

Rayo Vallecano Francisco Rodriguez 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rayo Vallecano Francisco Rodriguez 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 3 Pep Chavarría 4 Martín Pascual 5 Aridane Hernández 6 Jose Pozo 9 Radamel Falcao 10 Bebé 13 Dani Cárdenas 14 Kike Pérez 20 Ivan Balliu 21 Pathé Ciss 22 Raúl de Tomás 29 Diego Méndez 3 Álex Balde 7 Ferrán Torres 11 Raphinha 15 Andreas Christensen 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 21 Frenkie De Jong 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado Rayo Vallecano Francisco Rodriguez 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rayo Vallecano Francisco Rodriguez 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 3 Pep Chavarría 4 Martín Pascual 5 Aridane Hernández 6 Jose Pozo 9 Radamel Falcao 10 Bebé 13 Dani Cárdenas 14 Kike Pérez 20 Ivan Balliu 21 Pathé Ciss 22 Raúl de Tomás 29 Diego Méndez 3 Álex Balde 7 Ferrán Torres 11 Raphinha 15 Andreas Christensen 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 21 Frenkie De Jong 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado

Rayo – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Rayo – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (25 listopada) o godzinie 14:00. Telewizyjna transmisja z meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Premium. Rywalizację będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu, co umożliwia usługa CANAL+ online.

