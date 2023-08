Raków Częstochowa - Warta Poznań: typy. Mistrz Polski w sobotę o godzinie 15:00 podejmie Zielonych w meczu 3. kolejki Ekstraklasy. Najlepsze kursy bukmacherskie, typy na to spotkanie, przewidywane składy i statystyki w naszej zapowiedzi.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa Warta Poznań

Raków – Warta: typy i przewidywania

Raków Częstochowa bardzo dobrze wszedł w nowy sezon. Przed rozpoczęciem rozgrywek były obawy czy Dawid Szwarga udanie zastąpi Marka Papszuna. Na razie wygląda to obiecująco. Mistrz Polski właśnie awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, czym przyklepał sobie przynajmniej fazę grupową Ligi Konferencji.

Warta Poznań poprzednie dwa spotkania ligowe grała na “własnym” terenie. Wywalczyła trzy punkty i na razie licznik może się na tym zatrzymać, ponieważ jedzie na bardzo trudny wyjazd do Częstochowy. W lidze Medaliki grały na razie tylko jeden mecz, ale patrząc na ich formę w zeszłym sezonie i na początku obecnego, goście mogą spodziewać się trudnej przeprawy.

Wiadomo, że pewniaków raczej nie ma, ale jeśli stawiać w tym meczu bez większego ryzyka, to raczej czystą jedynkę. Kurs na wygraną Rakowa z Wartą w STS wynosi 1.40. Inną ciekawą opcją jest zakład na to, że nie będzie BTTS. Warta jeszcze nigdy nie strzeliła gola w Ekstraklasie na terenie Rakowa.

W meczach mistrza Polski w tym sezonie pada sporo goli, więc kolejną alternatywą jest np. liczba bramek powyżej 2,5.

Atrakcyjne typy na mecz Raków – Warta

Wygrana Rakowa – 1.40 (STS)

Obie drużyny strzelą gola – NIE – 1.62 (STS)

Powyżej 2,5 gola w meczu – 1.95 (STS)

Nasz typ na to spotkanie będzie po jeszcze wyższym kursie. Stawiamy, że Raków będzie prowadził po pierwszej połowie i wygra cały mecz. Kurs na takie zdarzenie w STS wynosi 2.00.

STS 2.00 Raków wygra 1. połowę i cały mecz Zagraj!

Raków – Warta: sytuacja kadrowa

Dawid Szwarga przed spotkaniem ma trochę zmartwień. Do leczących urazy: Iviego Lopeza, Kamila Pestki i Adriana Gryszkiewicza dołączył John Yeboah, który już w pierwszej połowie meczu z Karabachem musiał opuścić plac gry z powodu kontuzji. Wprawdzie na poniższej grafice z przypuszczalnymi składami były piłkarz Śląska Wrocław pojawia się w wyjściowej jedenastce gospodarzy, ale jest to mało prawdopodobne.

Można się spodziewać, że trener Medalików będzie chciał trochę porotować składem, ponieważ we wtorek kolejna odsłona walki o fazę grupową Ligi Mistrzów. To nie znaczy, że Dawid Szulczek będzie miał łatwo, ponieważ Raków ma szeroki i jakościowy skład.

Goście nie mają większych problemów kadrowych i w Częstochowie powinni zameldować się w możliwie najsilniejszym zestawieniu.

Raków Częstochowa – Warta Poznań: ostatnie wyniki

Mistrz Polski przeszedł Karabach w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, remisując 1:1 na wyjeździe, a wcześniej wygrywając 3:2 przed własną publicznością. W Ekstraklasie na razie zagrał tylko jeden mecz, ogrywając gładko Jagiellonię 3:0.

Warta rozpoczęła sezon od przegranej z Pogonią Szczecin 0:1, ale w drugiej serii spotkań pokonała Górnika Zabrze 2:0.

Raków – Warta: typy kibiców

Będzie remis

Warta

Raków Częstochowa – Warta Poznań: historia

Warta nie ma zbyt dobrych wspomnień z meczów przeciwko Rakowowi w Ekstraklasie. Warciarze na sześć prób nie wygrali ani razu. Ponieśli pięć porażek, nie strzelając w tych meczach nawet gola i raz zremisowali 1:1. Co ciekawe, podział punktów miał miejsce w ostatnim bezpośrednim meczu, więc jakaś iskierka nadziei dla kibiców z Poznania tli się.

Sięgając dalej pamięcią, Warta także miała kłopoty z Rakowem w niższych ligach. Ostatni raz pokonała częstochowian w 2013 roku, jeszcze na poziomie II ligi.

Raków – Warta: kursy bukmacherskie

Raków jest faworytem bukmacherów w meczu z Wartą. Mocna kadra, dobry początek sezonu, historia bezpośrednich meczów – to wszystko przemawia na korzyść gospodarzy. Nic dziwnego zatem, że kurs na ich wygraną nie przekracza 1.45.

Bukmacherzy nie widzą większych szans dla Warty i jakiejkolwiek zdobyczy punktowej tego klubu. Na remis mamy wysokie kursy, blisko 5.00, a na wygraną gości dochodzące do 9.00.

Gdyby ktoś jednak przeczuwał niespodziankę, warto wykorzystać kod promocyjny STS GOAL i zakład bez ryzyka 100 zł.

Raków Częstochowa – Warta Poznań: przewidywane składy

Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy Dawid Szwarga Dawid Szulczek Rezerwowi 6 Szymon Czyz

8 Ben Lederman

17 Mateusz Wdowiak

22 Deian Sorescu

23 Maxime Dominguez

66 Giannis Papanikolaou

77 Marcin Cebula

89 Kacper Bieszczad

99 Fabian Piasecki Dimitrios Stavropoulos 4

Niilo Mäenpää 8

Jakub Wajman 20

Jakub Paszkowski 25

Kacper Przybylko 27

Filip Borowski 28

Jedrzej Grobelny 33

Wiktor Kaminski 97

Raków - Warta: transmisja

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Warta Poznań będzie dostępna w internecie, a także tradycyjnie w telewizji. W Polsce prawa do pokazywania Ekstraklasy ma CANAL+ i to na jego dwóch kanałach zobaczymy ten mecz na żywo. Kibice będą mogli wybrać między CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Jak zwykle w internecie można zobaczyć mecz przez usługę CANAL+ Online. Aby mieć do niej dostęp można skorzystać z promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące możesz płacić za subskrypcję 39 zł, zamiast 54 zł.

