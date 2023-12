Mateusz Porzucek/PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków – Cracovia, typy i przewidywania

Dla Rakowa Częstochowa rozgrywki Pucharu Polski w tym sezonie są złem koniecznym. Drużyna Dawida Szwargi stara się rywalizować na trzech frontach, co z pewnością nie jest łatwe. W środę podejmie u siebie Cracovię, której nie powodzi się w Ekstraklasie, więc chce dobrze zaprezentować się w Pucharze Polski. Mając na uwadze napięty terminarz, Medaliki mogą wyjść na to spotkanie w nieco rezerwowym składzie, co będzie nadzieją dla Pasów. Nie ulega jednak wątpliwościom, że to gospodarze znajdują się w zdecydowanie lepszej formie i dysponują piłkarzami o większej jakości. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Raków – Cracovia, ostatnie wyniki

W miniony weekend Raków zremisował na wyjeździe z liderującym w tabeli Ekstraklasy Śląskiem Wrocław 1-1. Wcześniej zaliczył fantastyczne spotkanie ze Sturmem Graz, które zakończyło się pierwszym zwycięstwem w fazie grupowej Ligi Europy (1-0. W poprzedniej rundzie Pucharu Polski Medaliki ograły po dogrywce ŁKS Łódź 2-0.

Cracovia na zwycięstwo w meczu o stawkę czeka od 2 listopada, kiedy to w 1/16 finału Pucharu Polski ograła Zagłębie Lubin 1-0. W lidze Pasy radzą sobie dramatycznie. Szalone spotkanie z zeszłego weekendu przeciwko Ruchowi Chorzów zakończyło się remisem 4-4.

Raków – Cracovia, historia

Dwa tygodnie temu obie drużyny zmierzyły się ze sobą w Ekstraklasie, także w Częstochowie. Wówczas padł remis 1-1, z którego bardziej zadowolony mógł być Raków, który wyrównał w samej końcówce za sprawą Bartosza Nowaka. Po raz ostatni na wyjeździe w starciu z Medalikami Pasy wygrał w sierpniu 2019 roku.

Raków – Cracovia, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu jest Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.67. W przypadku ewentualnej wygranej Cracovii jest to nawet 5.15, zaś kurs na remis oscyluje w okolicach 4.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Raków – Cracovia, przewidywane składy

Raków Częstochowa przystąpi do tego meczu bez kontuzjowanych Giannisa Papanikolaou, Zorana Arsenicia, Kamila Pestki i Iviego Lopeza. Do kadry Cracovii niedawno wrócił natomiast Kamil Glik.

Raków: Tsiftsis, Racovitan, Svarnas, Rundić, Drachal, Lederman, Berggren, Jean Carlos, Cebula, Piasecki, Zwoliński

Cracovia: Madejski, Jugas, Glik, Ghita, Rapa, Atanasov, Knap, Skovgaard, Rózga, Kallman, Rakoczy

Raków – Cracovia, kto wygra?

Raków – Cracovia, transmisja meczu

Środowy mecz 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Cracovią rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tej rywalizacji odbędzie się w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport.

