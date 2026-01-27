PSV Eindhoven – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

PSV Eindhoven - Bayern Monachium to mecz 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Starcie w Holandii rozpocznie się w środę (28 stycznia) o godz. 21:00. Gospodarze chcą awansować do fazy play-off.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

PSV – Bayern: typy bukmacherskie

PSV Eindhoven podejmie na Philips Stadion Bayern Monachium w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie w Holandii nie zapowiada się jako mecz o najwyższej temperaturze, przynajmniej z perspektywy gości. Mistrzowie Niemiec mają już zapewniony awans do 1/8 finału rozgrywek i zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.

Z kolei Czerwono-Biali plasują się na 22. pozycji i wciąż nie mogą być pewni dalszej gry. Każdy zdobyty punkt będzie dla nich na wagę złota. W obecnej edycji LM zespół Petera Bosza wygrał u siebie tylko z SSC Napoli, a musiał uznać wyższość Royale Union SG oraz Atletico Madryt.

Bayern przyjeżdża do Eindhoven w nieco gorszych nastrojach po sensacyjnej porażce z Augsburgiem (1:2) w Bundeslidze. Była to pierwsza ligowa przegrana niemieckiego giganta w tym sezonie. Moim zdaniem PSV będzie mocno zmotywowane, wykorzysta atut własnego boiska i sięgnie po komplet punktów, sprawiając sporą niespodziankę. Mój typ: wygrana PSV Eindhoven.

Paweł STS 4.60 Wygrana PSV Eindhoven Zagraj w STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSV – Bayern: ostatnie wyniki

W sobotę PSV Eindhoven zremisowało przed własną publicznością z NAC Breda (2:2) w meczu Eredivisie. Bramkę dającą gospodarzom punkt w doliczonym czasie gry zdobył Armando Obispo. W ubiegłym tygodniu Holendrzy ponieśli natomiast dotkliwą porażkę w Lidze Mistrzów z Newcastle United (0:3) na St. James’ Park. Wcześniej zespół Petera Bosza odniósł serię zwycięstw nad Fortuną Sittard (2:1), Den Bosch (4:1) oraz Excelsiorem Rotterdam (5:1).

Bayern w miniony weekend sensacyjnie przegrał na Allianz Arenie z Augsburgiem (1:2), kończąc tym samym serię bez porażki w Bundeslidze. W styczniu aktualni mistrzowie Niemiec w Lidze Mistrzów ograli Royale Union SG (2:0), a na ligowym podwórku rozbili RB Lipsk (5:1), FC Koln (3:1) oraz VfL Wolfsburg (8:1).

PSV – Bayern: historia

Historia rywalizacji PSV z Bayernem w Lidze Mistrzów wyraźnie przemawia na korzyść niemieckiego giganta, choć Holendrzy potrafili już napsuć mu krwi. Najświeższe starcia miały miejsce w fazie grupowej sezonu 2016/2017. Wówczas Bawarczycy dwukrotnie okazali się lepsi. Najpierw wygrali w Eindhoven (2:1), a następnie pewnie pokonali PSV u siebie (4:1). Jeszcze większe emocje towarzyszyły rywalizacji na przełomie wieków. W 1999 roku obie drużyny wymieniły się wygranymi po (2:1), pokazując, że bezpośrednie mecze potrafią być niezwykle wyrównane i nieprzewidywalne.

PSV – Bayern: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów faworytem jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to taki kurs wynosi mniej więcej 1.62. Zwycięstwo PSV Eindhoven zostało ustalone na około 4.60, a remis 4.30.

PSV Eindhoven Remis Bayern Monachium 4.60 4.30 1.62 5.20 4.25 1.60 5.20 4.30 1.62 Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 06:59

PSV – Bayern: przewidywane składy

PSV Eindhoven: Kovar – Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Fernandez – Wanner, Veerman, Junior – Perisić, Saibari, Driouech – Til

Bayern Monachium: Neuer – Kimmich, Ito, Tah, Davies – Pavlović, Goretzka – Olise, Musiala, Diaz – Kane

PSV – Bayern: sonda

Kto wygra mecz Philips Stadion? PSV Eindhoven

Będzie remis

Bayern Monachium PSV Eindhoven 50%

Będzie remis 50%

Bayern Monachium 0% 2+ Votes

PSV – Bayern: transmisja meczu

Mecz PSV Eindhoven – Bayern Monachium w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 9 oraz w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.