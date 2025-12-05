Paris Saint-Germain – Stade Rennes: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Paris Saint-Germain - Stade Rennes: typy i kursy na mecz 15. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 21:05.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Rennes, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 15. kolejki rozgrywek Ligue 1 zakończą się wystąpem Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością ze Stade Rennes. Paryżanie liczą na powrót na zwycięskie tory nadchodzącym meczem. Ostatni ich występ zakończył się porażką, przez co PSG straciło fotel lidera. Teraz przed nimi rywalizacja równie ciężka, ponieważ goście od początku kampanii prezentują się nadspodziewanie dobrze. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że sobotnie spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana PSG

Paris Saint-Germain Rennes 1.30 5.75 9.00 Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 20:31

PSG – Rennes, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain nie znajduje się obecnie w dobrej formie. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Olympique Lyonem, 3:0 z Le Havre i 5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów), ale też ponieśli dwie porażki (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z AS Monaco).

Stade Rennes natomiast może pochwalić się zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście sobotniego pojedynku odnieśli bowiem aż cztery zwycięstwa (4:1 ze Strasbourgiem, 1:0 z Paris FC, 4:1 z AS Monaco oraz 1:0 z Metz), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Toulouse).

PSG – Rennes, historia

Rywalizacja między Paris Saint-Germain a Stade Rennes toczy się od wielu lat – oba kluby regularnie rywalizują w Ligue 1 i często spotykają się również w pucharach. PSG zazwyczaj uchodzi za faworyta tych spotkań, ale Rennes nie raz pokazywało, że potrafi być wymagającym przeciwnikiem. Mecze między nimi przyciągają uwagę kibiców ze względu na ofensywny styl obu drużyn i możliwość goli. W poprzednim sezonie oba starcia zakończyły się pewnymi zwycięstwami PSG: jesienią 3:1, a w rundzie wiosennej 4:1.

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Stade Rennes natomiast sięga nawet 9.00.

Paris Saint-Germain Rennes 1.30 5.75 9.00 Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 20:31

PSG – Rennes, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Rennes wygraną PSG

remisem

wygraną Rennes 0 Votes

PSG – Rennes, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Rennes Habib Beye Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 39 Safonow 33 Zaire-Emery 5 Marquinhos 51 Pacho 21 Hernandez 87 Neves 17 Vítinha 8 Ruiz 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 29 Barcola 7 Embolo 9 Lepaul 11 Tamari 6 Cisse 21 Rongier 45 Camara 95 Frankowski 3 Brassier 48 Boudlal 97 Jacquet 30 Samba 39 Safonow 33 Zaire-Emery 5 Marquinhos 51 Pacho 21 Hernandez 87 Neves 17 Vítinha 8 Ruiz 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 29 Barcola 7 Embolo 9 Lepaul 11 Tamari 6 Cisse 21 Rongier 45 Camara 95 Frankowski 3 Brassier 48 Boudlal 97 Jacquet 30 Samba 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Rennes Habib Beye Rezerwowi 6 Illa Zabarny 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 24 Senny Mayulu 42 David Boly 47 Quentin Ndjantou 49 Ibrahim Mbaye 4 Glen Kamara 10 Ludovic Blas 18 Mahamadou Nagida 24 Anthony Rouault 26 Quentin Merlin 36 Alidu Seidu 39 Mohamed Kader Meïté 50 Mathys Silistrie

PSG – Rennes, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Stade Rennes obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.