Paris Saint-Germain – Stade Rennes: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

PSG – Rennes, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 15. kolejki rozgrywek Ligue 1 zakończą się wystąpem Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością ze Stade Rennes. Paryżanie liczą na powrót na zwycięskie tory nadchodzącym meczem. Ostatni ich występ zakończył się porażką, przez co PSG straciło fotel lidera. Teraz przed nimi rywalizacja równie ciężka, ponieważ goście od początku kampanii prezentują się nadspodziewanie dobrze. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że sobotnie spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana PSG
PSG – Rennes, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain nie znajduje się obecnie w dobrej formie. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Olympique Lyonem, 3:0 z Le Havre i 5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów), ale też ponieśli dwie porażki (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z AS Monaco).
Stade Rennes natomiast może pochwalić się zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście sobotniego pojedynku odnieśli bowiem aż cztery zwycięstwa (4:1 ze Strasbourgiem, 1:0 z Paris FC, 4:1 z AS Monaco oraz 1:0 z Metz), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Toulouse).
PSG – Rennes, historia
Rywalizacja między Paris Saint-Germain a Stade Rennes toczy się od wielu lat – oba kluby regularnie rywalizują w Ligue 1 i często spotykają się również w pucharach. PSG zazwyczaj uchodzi za faworyta tych spotkań, ale Rennes nie raz pokazywało, że potrafi być wymagającym przeciwnikiem. Mecze między nimi przyciągają uwagę kibiców ze względu na ofensywny styl obu drużyn i możliwość goli. W poprzednim sezonie oba starcia zakończyły się pewnymi zwycięstwami PSG: jesienią 3:1, a w rundzie wiosennej 4:1.
PSG – Rennes, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Stade Rennes natomiast sięga nawet 9.00.
PSG – Rennes, kto wygra?
PSG – Rennes, przewidywane składy
PSG – Rennes, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Stade Rennes obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
