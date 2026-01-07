Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2026)

Paris Saint-Germain - Olympique Marsylia: typy i kursy na mecz o Superpuchar Francji. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (8 stycznia) o godzinie 19:00.

PSG – Marsylia, typy bukmacherskie

Już w czwartek odbędzie się mecz o Superpuchar Francji, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się z Olympique Marsylią. Będzie to starcie mistrza z wicemistrzem Ligue 1, a spotkanie zostanie rozegrane na Jaber Al Ahmad International Stadium w Kuwejcie. Faworytem tego starcia są oczywiście podopieczni Luisa Enrique, ale doskonale wiemy, że takie mecze lubią rządzić się swoimi prawami. Nadchodzące starcie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że zespół z Paryża ostatecznie sięgnie po Superpuchar Francji w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana PSG

PSG – Marsylia, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain znajduje się w dobrej formie. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:2 z Metz, po rzutach karnych z Flamengo w finale Klubowych Mistrzostw Świata, 4:0 z Fontenay w Pucharze Francji i 2:1 z Paris FC), a także zanotowali jeden remis (0:0 z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów).

Olympique Marsylia przeplata dobre występy z tymi słabymi. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Roberto De Zerbiego odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Royale Union SG w Lidze Mistrzów, 1:0 z Monaco oraz 6:0 z Bourg en Bresse w Pucharze Francji), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Lille i 0:2 z Nantes).

PSG – Marsylia, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Olympique Marsylia, znana jako Le Classique, jest jedną z najbardziej zaciekłych i symbolicznych we francuskim futbolu. Jej źródłem są nie tylko sportowe ambicje, ale też silny konflikt kulturowy i społeczny między stolicą a południem Francji. Przez lata oba kluby toczyły wiele pamiętnych i często bardzo emocjonalnych spotkań, które miały duże znaczenie dla walki o krajową dominację. W obecnym sezonie doszło już do kolejnego starcia tych drużyn, a triumfowała w nim Olympique Marsylia prowadzona przez Roberto De Zerbiego, wygrywając 1:0.

PSG – Marsylia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.70. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 4.70.

PSG – Marsylia, kto wygra?

PSG – Marsylia, przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Chevalier – Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Mayulu

Olympique Marsylia: Rulli – Pavard, Egan-Riley, Medina – Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Emerson – Greenwood, Paixao – Aubameyang

PSG – Marsylia, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

