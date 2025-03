PSG – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2025)

Paris Saint Germain - Liverpool to pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, które zostanie rozegrane w środę (5 marca) o godz. 21:00. Paryżanie są w rewelacyjnej formie i wygrali 10 meczów z rzędu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

PSG – Liverpool: typy i przewidywania

Do ostatecznych rozstrzygnięć w tegorocznej Lidze Mistrzów coraz bliżej. We wtorek oraz środę odbywają się pierwsze mecze 1/8 finału. W jednej z najciekawszych potyczek fazy pucharowej Paris Saint-Germain zmierzy się z Liverpoolem na Parc des Princes. Obie drużyny mają wiele do udowodnienia. Piłkarze Arne Slota przeszli przez fazę ligową jak burza, kończąc na pierwszym miejscu. Jedyną rysą była porażka z PSV Eindhoven (2:3), choć w meczu bez większego znaczenia.

Mistrz Francji musiał wznieść się na wyżyny w ostatniej kolejce, gdy ograł Manchester City (4:2). Ekipa Luisa Enrique rozkręciła się w fazie pucharowej, rozbijając Brest (3:0 i 7:0) w dwumeczu. Ich forma pozostaje niepodważalna, bowiem seria 10 kolejnych zwycięstw jasno pokazuje siłę zespołu w drugiej części sezonu. Moim zdaniem gospodarze narzucą swoje tempo i zdominują rywali, co powinno przełożyć się na zwycięstwo PSG. Wysoka forma paryżan i atut własnego boiska sprawiają, że warto rozważyć typ na ich triumf. Mój typ: wygrana Paris Saint-Germain.

PSG – Liverpool: ostatnie wyniki

Francuska drużyna dominują na krajowym podwórku. Teraz zamierza odnieść sukces na europejskiej scenie. W miniony weekend Les Parisiens wygrali przed własną publicznością z Lille (4:1). Wcześniej rozbili Stade Briochin (7:0) w Pucharze Francji. Na uwagę pozostaje również triumf w prestiżowym meczu z Olympique Lyon (3:2).

Tymczasem Liverpool w ostatnich pięciu spotkaniach w pełni koncentrował się na rywalizacji w Premier League. Podopieczni Slota pokazali solidną formę, odnosząc trzy zwycięstwa i dwukrotnie dzieląc się punktami. Pokonali Newcastle United (2:0) oraz triumfowali nad Manchesterem City na Etihad (2:0). Z kolei starcie z Aston Villą zakończyło się zaciętym remisem (2:2).

PSG – Liverpool: historia

Bezpośrednie starcia PSG z Liverpoolem miały miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. W Paryżu górą byli gospodarze, którzy wygrali (2:0) po trafieniach Juana Bernata i Neymara. Jednak na Anfield The Reds wzięli rewanż i triumfowali (3:2) w emocjonującym spotkaniu. Decydujący cios zadał Roberto Firmino w doliczonym czasie gry. Czy w środę znów czeka nas wyrównana rywalizacja?

PSG – Liverpool: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich nie ma zdecydowanego faworyta szlagieru rozgrywanego w Parku Książąt. Jeżeli myślisz, że pierwszy mecz 1/8 finału wygrają piłkarze PSG, to takie kursy oscylują w granicach 2.32-2.37. Kurs na zwycięstwo Liverpoolu został wyceniony na poziomie mniej więcej 2.75. Tymczasem remis można obstawić z kursem około 3.75.

PSG – Liverpool: sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Joe Gomez Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2025 Tyler Morton Uraz ramienia Około tydzień Conor Bradley Uraz mięśnia Początek kwietnia 2025 Amara Nallo Czerwona kartka Po 1 meczu

PSG – Liverpool: przewidywane składy

Luis Enrique ma doskonałą sytuację przed starciem z The Reds. Żaden piłkarz nie pauzuje za kartki ani też nie narzeka na uraz. Do podstawowej jedenastki mają wrócić Vitinha, Willian Pacho oraz Chwicza Kwaracchelia. Wyjątkowo spotkanie zapowiada się dla Marquinhosa, który może zaliczyć swoje setne spotkanie w Lidze Mistrzów.

Większy ból głowy ma Slot. Z urazami zmagają się Tyler Morton, Conor Bradley i Joe Gomez. Do tego dochodzi zawieszenie Amary Nallo, który otrzymał czerwoną kartkę zaledwie cztery minuty w swoim debiucie przeciwko PSV. Kibice angielskiego giganta liczą, że Mohamed Salah poprowadzi drużynę do triumfu na Parc des Princes.

Paris Saint-Germain Luis Enrique Liverpool FC Arne Slot Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 3 Presnel Kimpembe 9 Goncalo Ramos 14 Desire Doue 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 33 Warren Zaire-Emery 35 Lucas Beraldo 39 Matwiej Safonow 80 Arnau Tenas 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 14 Federico Chiesa 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 52 Isaac Mabaya 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 20 Diogo Jota

PSG – Liverpool: kto wygra?

PSG – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Paris Saint-Germain – Liverpool w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (5 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ 360, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok, jeśli zarejestrujesz się z naszego linku.

