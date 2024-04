Na zdjęciu: Prime Show MMA 8 gdzie oglądać

Gala Prime Show MMA 8 już 13 kwietnia 2024 roku

Na wydarzeniu nie zabraknie głośnych nazwisk, jak Życiński, Tańcula czy Kaźmierczuk

W tekście sprawdzisz moje typy na Prime Show MMA 8

Prime Show MMA 8 typy i kursy od TOTALbet

Prime Show MMA 8 karta walk

Na gali Prime Show MMA 8 karta walk składa się z 13 ciekawie zapowiadających się starć. Co ciekawe, aż cztery walki odbędą się w formule 2 na 2 – trzy z nich zaplanowane zostały w ramach Igrzysk Gladiatorów, a więc turnieju bokserskiego w małych rękawicach. Walką wieczoru będzie pięściarski pojedynek Kasjusza “Don Kasjo” Życińskiego z Arkadiuszem Tańculą. W co-main evencie Michał “Bagieta” Gorzelańczyk zmierzy się z Dariuszem “Daro Lwem” Kaźmierczukiem na zasadach K-1. Na gali nie zabraknie też najgłośniejszych nazwisk Prime’u, jak Paweł Jóźwiak czy Jaś Kapela. Do klatki po pięciu latach przerwy wraca raper “Wujek Samo Zło”. Oj, będzie się działo! Oto wspomniana karta walk:

Walka wieczoru:

[Boks]: Kasjusz “Don Kasjo” Życiński vs Arkadiusz Tańcula

Co-main event:

[K-1]: Michał “Bagieta” Gorzelańczyk vs Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Karta główna:

[K-1, małe rękawice]: Paweł Jóźwiak vs Jakub “Japczan” Piotrowicz

[Boks, małe rękawice]: FINAŁ IGRZYSK GLADIATORÓW

[MMA, K-1, MMA]: Tomek Olejnik vs Jakub “Paramaxil” Frączek

[MMA, MMA, K-1]: Jaś Kapela vs Maciej “Kaczor BRS” Kaczmar

[MMA]: Krystian Wilczak vs Dominik Skowyra

[K-1, małe rękawice]: Paulina Porzucek i Karolina Gackowska vs Sandra Smoroń i Aleksandra Daniel

[K-1, małe rękawice]: Tomasz “Chic” Galewski vs Damian “Dzik” Graf

[Boks, małe rękawice]: Przemysław “Kolar” Kolarczyk vs Jakub Lasik

[K-1, małe rękawice]: Wiola Kotelecka vs Kasia Kubiak

Igrzyska Gladiatorów:

Łukasz “Kamerzysta” Wawrzyniak i Łukasz “Magical JR” Malankowski vs Rafał Pazik i Maciej “Wujek Samo Zło” Gnatowski

Marek “Kirimasu” Jówko i Patryk “Robalini” Śliwa vs Ronaldo “Czarny Polak” Miranda i Hubert “Dredziasty” Węzka

Obstawianie Prime MMA 8 przez czytelników Goal.pl

Prime Show MMA 8 kursy bukmacherskie

Zanim postawisz typy na Prime Show MMA 8, zwróć uwagę jak wygląda kursy bukmacherskie na nadchodzące walki. Jak to zwykle w przypadku freak fightów bywa, część pojedynków ma zdecydowanych faworytów, a rozstrzygnięć innych nie odważą się przewidywać nawet bukmacherzy.

Prime Show MMA 8 typy bukmacherskie

Poznałeś już wszystkie najważniejsze informacje, w tym dostępne na Prime Show MMA 8 kursy bukmacherskie. Czas przejść do mojego typowania. Wybrałem cztery najbardziej interesujące zestawienia.

Kasjusz “Don Kasjo” Życiński – Arkadiusz Tańcula

Zaprezentowane przeze mnie typy na galę Prime Show 8 nie mogą rozpocząć się inaczej, niż od walki wieczoru, pomiędzy Kasjuszem “Don Kasjo” Życińskim a Arkadiuszem Tańculą. Życiński wygrał w ostatniej walce z Boxdelem, a Tańcula wraca do klatki po dwóch przegranych. Trudno nie odnieść wrażenia, że pojedynek będzie przebiegał pod dyktando “Don Kasjo”. Zwłaszcza, że walka została zakontraktowana na zasadach boksu, a to przecież koronna dyscyplina Życińskiego, który sięgnął w niej po wiele amatorskich laurów. Ze swoimi typami na Prime Show MMA 8 pójdę jednak dalej i obstawiam wygraną Kasjusza Życińskiego na punkty. Arkadiusz Tańcula pokazał już bowiem, że jest trudnym rywalem do znokautowania, a Kasjusz w ostatniej walce nie był w stanie skończyć przed czasem Boxdela, który mimo całego swojego progresu, wciąż wydaje się zawodnikiem o mniejszych umiejętnościach od popularnego “Aroya”.

Michał “Bagieta” Gorzelańczyk – Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Dość ciekawie rozkładają się przed Prime Show MMA 8 kursy na co-main event gali, a więc starcie Michała “Bagiety” Gorzelańczyka z Dariuszem “Daro Lwem” Kaźmierczukiem. Gorzelańczyk uchodził do tej pory za jednego z lepszych zawodników Prime’u, który cechował się sercem do walki i dużą wszechstronnością. Ostatnia porażka z Nataniem Marconiem nadszarpnęła jednak jego wizerunkiem niezniszczalnego, a teraz w jego ślady będzie chciał pójść “Daro Lew”. Kaźmierczuk jest zawodnikiem zagadką. Pokonał co prawda pogromcę “Bagiety”, a więc Marconia, ale z wszystkimi przeciwnikami, którzy mieli jakąkolwiek styczność ze sportami walki czy ogólnie sportami przegrywał i to dość sromotnie. Gdyby był to pojedynek mma, stawiałbym zdecydowanie na “Bagietę”. Panowie spotkają się jednak na zasadach K-1, a tutaj może zadecydować siła i doświadczenie Kaźmierczuka. Typuję zatem wygraną “Daro Lwa”.

Tomasz Olejnik – Jakub “Paramaxil” Frączek

Tomasz Olejnik ma jeden z najsłabszych rekordów. Wszystko dlatego, że wygrał tylko jedną walkę, przegrywając aż sześć. Ani razu nie walczył na pełnym dystansie, a biorąc pod uwagę porywczość “Paramaxila” trudno przypuszczać, żeby to akurat tym razem o wyniku pojedynku zadecydowali sędziowie. Skłaniam się zatem ku zwycięstwu Jakuba Frączka przed czasem. Zwłaszcza, że “Paramaxil” w swojej ostatniej walce wypunktował Mateusza Spysińskiego, który miał spore doświadczenie związane ze sportami walki. Frączek pokazał też, że potrafi dobrze kopać, a jedna z rund pojedynku przeciwko Olejnikowi odbędzie się na zasadach K-1, gdzie te umiejętności mogą okazać się kluczowe.

Paweł “Prezes” Jóźwiak – Jakub “Japczan” Piotrowicz

Można żartować, że Paweł Jóźwiak upodobał sobie walki przeciwko młodszym rywalom. Z drugiej strony jednak trudno, aby przeciwko (nie wypominając wieku) 50-latkowi stanął w klatce ktoś młodszy. Jóźwiak znów nie jest faworytem bukmacherów, choć w moim odczuciu w przypadku Prime MMA 8 kursy na zwycięzcę tej walki są zaskakująco bliskie. “Japczan” jest o ponad dwadzieścia lat młodszy od “Prezesa”. Jóźwiak przegrał trzy ostatnie walki, pokazując, że poza pojedynczymi zrywami, jego kondycja nie wygląda najlepiej, a i serce do walki nie jest takie, jak sam opowiada. Jeżeli Piotrowicz zawalczy mądrze, to uważam, że z każdą minutą tego pojedynku będzie zyskiwał przewagę nad Jóźwiakiem. Stawiam typy na wygraną “Japczana” i nie wykluczam, że o wyniku zadecydują sędziowie.

Kiedy Prime MMA 8? Gdzie oglądać?

Gala Prime Show MMA 8 odbędzie się już 13 kwietnia 2024 roku, a więc w sobotę. Areną zmagań będzie tym razem warszawskie studio Polsatu. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20:00, a pierwsza walka odbędzie się zapewne kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut później.

Całą galę Prime Show MMA 8 będzie można oglądać w formacie PPV. Transmisję wykupisz na primemma.tv, a koszt dostępu wynosi 39,99 zł za pakiet BASIC lub 44,99 zł za opcję PREMIUM. W pierwszym wariancie będziesz oglądał galę w jakości 720p, a w drugim w Full HD. Różni się też czas dostępu do powtórek. W opcji BASIC to 2 dni, a przy PREMIUM okrągły tydzień.