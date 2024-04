Prime Show MMA 8: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja i karta walk (13.04.2024)

Na zdjęciu: Prime Show MMA 8 gdzie oglądać

Walki Prime Show MMA 8 obstawisz wyłącznie w TOTALbet. Odbierz bonusy do 333 złotych.

Prime Show MMA 8 – kiedy jest, o której godzinie?

Gala Prime Show MMA 8 odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku, a więc w sobotę. Tym razem wydarzenie zostanie zorganizowane w warszawskim studio Polsatu. Początek gali o godzinie 20:00, a pierwsza walka rozpocznie się zapewne kilkanaście bądź i nawet kilkadziesiąt minut później.

Gdzie oglądać Prime Show MMA 8?

Transmisja gali Prime Show MMA 8 dostępna będzie w systemie PPV. Dostęp do wydarzenia można wykupić na stronie https://primemma.tv/. Niewykluczone, że dwie pierwsze walki – podobnie jak miało to miejsce podczas poprzedniej gali – zostaną pokazane na otwartym kanale federacji na Youtube.

Ile kosztuje PPV na Prime Show MMA 8?

Dostęp do transmisji PPV można wykupić za 39,99 zł bądź też za 44,99 zł. W pierwszym przypadku mowa o wariancie BASIC, który gwarantuje transmisję w jakości 720p oraz dostęp do powtórek przez 2 dni. Droższy pakiet PREMIUM to jakość Full HD oraz możliwość odtwarzania gali przez okres jednego tygodnia. Warto dodać, że cena PPV za Prime Show MMA 8 kształtuje się dokładnie na takim samym poziomie, co podczas poprzedniej edycji tego wydarzenia.

Prime Show MMA 8: Kto będzie walczył? Karta walk

Na gali Prime Show MMA 8 dojdzie do kilkunastu elektryzujących pojedynków, w tym Igrzysk Gladiatorów w formule boksu w małych rękawicach. Main event to pięściarskie starcie Don Kasjo z Tańculą. Ciekawie będzie też w przedostatniej walce wieczoru, w której Bagieta zmierzy się z Daro Lwem. Oto kompletna karta walk:

Walka wieczoru:

[Boks]: Kasjusz “Don Kasjo” Życiński vs Arkadiusz Tańcula

Co-main event gali:

[K-1]: Michał “Bagieta” Gorzelańczyk vs Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Pozostałe walki:

[K-1, małe rękawice]: Paweł Jóźwiak vs Jakub “Japczan” Piotrowicz

[Boks, małe rękawice]: FINAŁ IGRZYSK GLADIATORÓW

[MMA, K-1, MMA]: Tomek Olejnik vs Jakub “Paramaxil” Frączek

[MMA, MMA, K-1]: Jaś Kapela vs Maciej “Kaczor BRS” Kaczmar

[MMA]: Krystian Wilczak vs Dominik Skowyra

[K-1, małe rękawice]: Paulina Porzucek i Karolina Gackowska vs Sandra Smoroń i Aleksandra Daniel

[K-1, małe rękawice]: Tomasz “Chic” Galewski vs Damian “Dzik” Graf

[Boks, małe rękawice]: Przemysław “Kolar” Kolarczyk vs Jakub Lasik

[K-1, małe rękawice]: Wiola Kotelecka vs Kasia Kubiak

Łukasz “Kamerzysta” Wawrzyniak i Łukasz “Magical JR” Malankowski vs Rafał Pazik i Maciej “Wujek Samo Zło” Gnatowski

Marek “Kirimasu” Jówko i Patryk “Robalini” Śliwa vs Ronaldo “Czarny Polak” Miranda i Hubert “Dredziasty” Węzka

Jeśli nie jesteś pewien, kogo warto obstawić, sprawdź moją typerską analizę na galę Prime MMA.

Prime Show MMA 8 – gdzie obstawiać?

Sporo zmieniło się w kontekście obstawiania Prime Show MMA. Partnerem federacji nie jest już Fortuna, a jej miejsce zajął TOTALbet. Dlatego też tylko w tym serwisie znajdziesz zakłady na walki Prime Show MMA 8. Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL, odbierz bonusy i obstawiaj galę w TOTALbet.