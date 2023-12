IMAGO / Craig ThomasNews Images Na zdjęciu: Michael Carrick

Port Vale Middlesbrough Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 grudnia 2023 21:54 .

Port Vale – Middlesbrough FC, typy i przewidywania

Piłkarze Port Vale korzystają ze sprzyjających losowań w Pucharze Ligi Angielskiej. Na drodze do półfinału gospodarzom stanie 13-nasty zespół Championship. To zatem szansa na spory sukces. Podobnie myśli jednak Middlesbrough, które będzie faworytem wtorkowej konfrontacji, którą rozegra na wyjeździe. Gracze Michaela Carricka nie imponują formą w delegacjach, ale moim zdaniem poradzą sobie w ćwierćfinale i awansują do najlepszej czwórki rozgrywek. Mój typ: wygrana Middlesbrough.

Port Vale – Middlesbrough FC, ostatnie wyniki

Port Vale to średniak trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Zespół ten zajmuje dopiero piętnaste miejsce w tabeli. Strata do miejsca barażowego to aż 12 punktów. Z kolei przewaga nad strefą spadkową wynosi 9 oczek. Port Vale wygrało dwa ostatnie mecze ligowe.

W minionej kolejce Middlesbrough wygrało pierwszy mecz od 28 listopada i triumfu z Preston 4:0. Ostatnio Michael Carrick i jego podopieczni poradzili sobie ze Swansea City na wyjeździe (2:1). W międzyczasie były trzy kolejne porażki.

Port Vale – Middlesbrough FC, historia

Kluby te rywalizowały już ze sobą w sezonie 1997/1998. Wówczas Middlesbrough okazało się dwukrotnie lepsze od Port Vale na poziomie Championship.

Port Vale – Middlesbrough FC, kursy bukmacherskie

Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Port Vale – Middlesbrough FC, przewidywane składy

Brak danych. Brak danych.

Port Vale – Middlesbrough FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygana Port Vale 0% Remis 0% Wygrana Middlesbrough 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygana Port Vale

Remis

Wygrana Middlesbrough

Port Vale – Middlesbrough FC, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej między Port Vale a Middlesbrough rozpocznie się o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.