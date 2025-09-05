Polska U21 – Macedonia U21: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Reprezentacja Polski do lat 21 w debiucie Jerzego Brzęczka zmierzy się z rówieśnikami z Macedonii. Będzie to spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Europy U21. Sprawdź typy na mecz Polska U21 - Macedonia U21.

Polska U21 – Macedonia U21: typy bukmacherskie

Dla reprezentacji Polski do lat 21 rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. W debiucie Jerzego Brzęczka zagrają o pierwsze punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027. Rywala na początek to drużyna z niższej półki, więc komplet punktów powinien być obowiązkiem. W meczu z Macedonią nasza drużyna powinna pokazać drzemiący w niej potencjał ofensywny. Z takimi zawodnikami jak Wiktor Bogacz, Filip Rózga czy Tomasz Pieńko nie powinno być problemów z tym, aby znaleźć drogę do bramki rywali. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Polska U21 – Macedonia U21: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski jest nie tylko po nieudanych dla nas Mistrzostwach Europy, ale także po zmianie selekcjonera. Obecnie za wyniki odpowiada Jerzy Brzęczek, którego celem będzie awans na EURO 2027, a w dalszej perspektywie awans na Igrzyska Olimpijskie 2028. Podczas ostatniego turnieju Polska jeszcze pod wodzą Adama Majewskiego przegrała wszystkie mecze. Górą w starciu z nami była Francja (1:4), Portugalia (0:5) i Gruzja (1:2).

Macedonia to rywal o kilka klas słabszy od Biało-Czerwonych. Na ostatnim EURO ich zabrakło, ponieważ w eliminacjach zajęli dopiero 4. miejsce w grupie. Na dodatek nie wygrali żadnego z siedmiu ostatnich spotkań, odnosząc ostatnie zwycięstwo w październiku 2024 roku. Ostatnio podczas majowego zgrupowania zremisowali dwukrotnie z rówieśnikami z Kosowa (0:0).

Polska U21 – Macedonia U21: historia

Bezpośrednie spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski do lat 21 a Macedonią odbyło się tylko jeden raz. W czerwcu ubiegłego roku Biało-Czerwoni przegrali na stadionie w Radomiu (1:2). Jedynego gola dla naszej drużyny zdobył Karol Borys w 84. minucie meczu.

Polska U21 – Macedonia U21: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmacherów będzie reprezentacja Polski do lat 21. Kurs na zwycięstwo Biało-Czerwonych oszacowano na poziomie ok. 1.39. Z kolei współczynnik, że wygra Macedonia, wynosi ok. 7.50. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, można dodać do kuponu z kursem ok. 4.70.

Polska U21 – Macedonia U21: kto wygra?

Polska U21 – Macedonia U21: transmisja meczu

Mecz Polska U21 – Macedonia U21 odbędzie się w piątek (5 września) o godzinie 18:00 na stadionie Cracovii w Krakowie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

